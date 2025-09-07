Θετικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank

«Βλέπουμε πολύ θετικά την εξαγορά μιας ξένης τράπεζας από μία ελληνική» απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank.

«Πιστεύουμε στις δυνατότητές των ελληνικών τραπεζών να επεκταθούν στο εξωτερικό» προσέθεσε, συμπληρώνοντας ότι θετικά βλέπει και την έλευση ξένων τραπεζών όπως της ιταλικής UniCredit που απέκτησε στρατηγική συμμετοχή στην Alpha bank.

«Αν αξιολογήσει κάνεις τις δύο παραπάνω εξελίξεις μαζί με το άνοιγμα της Eurobank στην Κύπρο και τα σχέδια της για την Ινδία ίσως να διακρίνει πως μετά από 10 και πλέον χρόνια οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν πάλι να αναπτύσσονται όχι μόνο οργανικά αλλά και μέσω εξαγορών» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Αναμφίβολα πάντως η εξαγορά στην Μάλτα έχει τη δική της σημασία μιας και βγάζει την επένδυση του ΤΧΣ στην Attica bank κερδοφόρα ενώ δείχνει στρατηγική προοπτική στα σχέδια της νέας διοίκησης και των μετοχών μιας μέχρι πριν λίγα χρόνια μάλλον πεσμένης τράπεζας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Εν τω μεταξύ σημειώνεται ότι ο εκ των μετόχων και Partner της Thrivest Holdings, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 5o Thessaloniki Metropolitan Summit, ανέφερε για την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.