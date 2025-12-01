Κυρ. Μητσοτάκης: Αύξηση 22% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα σε έξι χρόνια

Η ελληνική οικονομία συγκλίνει δυναμικά με την ευρωπαϊκή και θα συνεχίσει να το κάνει αταλάντευτα. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της παρουσίασης που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Λονδίνο, στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Morgan Stanley.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat είπε πως το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, έχει αυξηθεί κατά 22% και τόνισε πως η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ποιοτικά διαφορετική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας παράλληλα τη σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Πρόκειται για μια ιστορία σύγκλισης με την Ευρώπη -και γιατί όχι, σε ορισμένους τομείς, για υπέρβασή της», είπε χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει αταλάντευτα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μετά τις επόμενες εκλογές. Χωρίς μάλιστα να βάλει «φρένο» με αφορμή την επόμενη εκλογική περίοδο, όπως σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ελλάδος, επιτυγχάνοντας, όπως τόνισε, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων και για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συνέχισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σταθερή και ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα λιτότητας, αλλά χάρη στη δυναμική της οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και στις αυξημένες επενδυτικές ροές.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, επισήμανε ότι από το 11% του ΑΕΠ, που βρίσκονταν όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, σήμερα έχει ανέλθει στο 17%, με στόχο την προσέγγιση ή και την υπέρβαση του 20% τα επόμενα χρόνια.

«Πρόκειται για μια ατζέντα πενταετίας, με ορίζοντα το 2030 και το 2040», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στο ότι ελληνική υποψηφιότητα διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup. «Δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση, η χώρα μπορεί αξιόπιστα να διεκδικεί κορυφαίο θεσμικό ρόλο», είπε.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, επισήμανε ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα παραμένει ισχυρή, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Όπως είπε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία.