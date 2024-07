Η Εθνική Τράπεζα επενδύει στην Καινοτομία, το Fintech & το ESG

Με την τελετή βράβευσης 10 νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», τον οποίο διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με έμφαση, μεταξύ άλλων στο Fintech, στο ESG και σε σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες (π.χ. AI/Gen AI/Blockchain).

Η «Γιορτή της Καινοτομίας» πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας, με την παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, νέων επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και Πρυτάνεων Πανεπιστημίων. Η ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει σταθερά και με κάθε δυνατό τρόπο τις καινοτόμες επιχειρήσεις, την τεχνολογική εξέλιξη και τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, στα 14 έτη διοργάνωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές έχουν ανέλθει σε 8.223 με διατυπωμένες 4.792 επιχειρηματικές προτάσεις και έχουν δοθεί 686.000 ευρώ σε χρηματικά βραβεία από την Εθνική Τράπεζα, στις 140 νικήτριες ομάδες. Νικητές του διαγωνισμού είναι πολλές γνωστές σήμερα εταιρείες του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως η Avocarrot, η Pollfish και η Mist.io που έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς εταιρείες, καθώς επίσης το e-table, η Ferryhopper, η Clio Muse, η DoctorAnyTime και πολλές ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες. Σημειώνεται ότι στον 14ο διαγωνισμό συμμετείχαν 467 άτομα και ομάδες, με 280 προτάσεις.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, τόνισε ότι:

«Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τον θεσμό του NBG Business Seeds για να στηρίξει τους νέους ανθρώπους και τις ιδέες τους. Στα 14 χρόνια του διαγωνισμού, έχει δεσμεύσει μέχρι τώρα κεφάλαια συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει επενδυθεί το 1/3 (5,6 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στοχευμένες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ενημερώνοντας, καθοδηγώντας και βοηθώντας ουσιαστικά ερευνητικές ομάδες και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε στον δυναμισμό των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων. Πιστεύουμε κυρίως στις νέες και τους νέους της χώρας μας. Γι΄ αυτό και επενδύουμε συστηματικά και με συνέπεια στην ανάδειξη σχεδίων, που ενσωματώνουν στην εφαρμογή τους νέες τεχνολογίες, στοιχεία ESG και στοιχεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας».

Ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής, Ερνέστος Παναγιώτου, ο οποίος ηγείται και όλου του προγράμματος ενίσχυσης των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, τόνισε επίσης:

«Tο πρόγραμμα NBG Business Seeds εντάσσεται στην ευρύτερη επιχειρησιακή στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας και συνεισφέρει κομβικά σε αυτή. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε επιταχυντή που αναδεικνύει επιχειρηματικές ιδέες μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρέχει υποδομές, καθοδήγηση και πρόσβαση στο οικοσύστημα της καινοτομίας σε επιχειρηματικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Μέσα από τον διαγωνισμό ξεχωρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις που η Εθνική μπορεί να στηρίξει στο μέλλον τόσο οικονομικά, με δανεισμό ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, όσο και στρατηγικά, μέσα από εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ESG προσανατολισμό της Τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα NBG Business Seeds στηρίζει έμπρακτα εδώ και 14 χρόνια την πορεία της χώρας μας προς την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Στον 14ο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», πρώτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Genosophy, η οποία βραβεύθηκε κατά την εκδήλωση με χρηματικό έπαθλο €20.000.

Η ερευνητική ομάδα της GENOSOPHY® ανέπτυξε έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση γενετικών ελέγχων DNA και προτείνει καινοτόμες λύσεις υγείας και ευεξίας που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Στόχος είναι η πρόληψη και διαχείριση κυρίως διατροφο-εξαρτώμενων νοσημάτων όπως της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων κ.ά.

Δεύτερη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Irida.Ai με το προϊόν Forest Protect, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €10.000.

Το Forest Protect είναι ένα εξελιγμένο σύστημα προστασίας δασών που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμό όπως ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες για να ανιχνεύει πυρκαγιές σε πολύ πρώιμο στάδιο. Με πλήθος καινοτομιών, όπως το ενεργειακά αυτόνομο όχημα και σύγχρονες τεχνολογίες, παρέχει προληπτική προστασία και εντοπίζει έγκαιρα ενδεχόμενους κινδύνους. Επιδιώκει τη συνολική προστασία των δασών, προσφέροντας κρίσιμη συνεισφορά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Τρίτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η εταιρεία Vivestia, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €6.000.

H Vivestia είναι μια πλατφόρμα προβολής και εκμίσθωσης ξενοδοχείων, πολυτελών καταλυμάτων και σκαφών αναψυχής, που αξιοποιεί την τεχνολογία των Ρεαλιστικών Μοντέλων Εικονικής Περιήγησης (Virtual Reality Tour) ως αποκλειστικό μέσο προβολής. Μέσω της πλατφόρμας και των μοντέλων εικονικής περιήγησης, αναδεικνύεται η πραγματική κατάσταση, το μέγεθος και η ποιότητα του εκάστοτε καταλύματος. Στόχος είναι να προσφέρει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα προβολής σε τουριστικά καταλύματα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επισκέπτες στην διαδικασία επιλογής του καταλύματος, έχοντας πλέον όλη την πληροφορία στα χέρια τους μέσω ενός επιβεβαιωμένου και καινοτόμου τρόπου προβολής – υλικού (rich media content).

Τέταρτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η εταιρεία Come Together, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €4.000.

Η εταιρεία Come Together διαχειρίζεται την ομώνυμη πλατφόρμα ticketing συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως αυτή του NFT (Non Fungible Token). Το αποτέλεσμα είναι μια προηγμένη λύση έκδοσης εισιτηρίων, που προσφέρει όλα όσα κάνουν τα παραδοσιακά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, αλλά με αυξημένη ασφάλεια, ευκολία στη χρήση και fan engagement. Όλα αυτά ενώ ξεκλειδώνει νέες πηγές εσόδων για τους διοργανωτές των εκδηλώσεων, όπως την πώληση των εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά, τα ψηφιακά συλλεκτικά tokens και το cross-selling φυσικών και ψηφιακών εμπειριών και προϊόντων.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και χρηματικά έπαθλα από €1.500, για τα υπόλοιπα βραβεία, σε έξι ομάδες: Protio, Beaver, Caius Paths, Daisy Robot, ΤΥΤΩ-After Daniel, CDxi Solutions.

Η Protio είναι η πρώτη πλατφόρμα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η οποία βοηθάει ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Η Beaver είναι μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης προϊόντων από άτομο σε άτομο.

Η Caius Paths χαρτογραφεί δασικούς δρόμους και μονοπάτια, μέσω δορυφορικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, παρέχοντας συνεχείς ενημερώσεις για την προσβασιμότητά τους.

Το Daisy Robot έχει τη μορφή λούτρινης μαργαρίτας και στοχεύσει στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε θεραπευτές και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Η ΤΥΤΩ-After Daniel διαχειρίζεται νυκτόβιο αρπακτικό ΤΥΤΩ για τη φυσική αντιμετώπιση των επιβλαβών τρωκτικών μέσω της θήρευσης. Στόχος της είναι η μείωση των χημικών φαρμάκων, η προστασία των ανθρώπων από την μετάδοση ζωονόσων και η καταστροφή των καλλιεργειών από τα τρωκτικά

Η CDxi Solutions χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη που συνδυάζει δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες από Social Media, με σκοπό τον εντοπισμό συμβάντων ρύπανσης των υδάτινων πόρων.

Στο τέλος της εκδήλωσης, o Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας, Ερνέστος Παναγιώτου, ανήγγειλε την έναρξη του 15ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds, ο οποίος περιλαμβάνει για πρώτη φορά ειδικά βραβεία για τη θεματική του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, καθώς και για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Ο νέος κύκλος του διαγωνισμού ξεκινάει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024, με υποβολή προτάσεων έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024.