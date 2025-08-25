Βιογραφικό σημείωμα: 1 στους 3 εργαζόμενους παραδέχεται ότι ψεύδεται – Τα σημάδια

Στο κυνήγι της αγοράς εργασίας σε μια δύσκολη περίοδο, ορισμένοι υποψήφιοι καταφεύγουν σε ψέματα, προκειμένου να παρουσιαστούν ως οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για τη θέση.

Πρόσφατη έκθεση της FlexJobs διαπίστωσε ότι 1 στους 3 εργαζόμενους παραδέχεται ότι ψεύδεται στο βιογραφικό του σε διάφορους τομείς αλλά και στη διάρκεια των συνεντεύξεων εργασίας.

Η ειδική σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού Hebba Youssef κατανοεί την απελπισία των υποψηφίων, λέγοντας πως «ο κόσμος είναι πολύ ακριβός για να μην έχουμε δουλειά». Χωρίς να χαρακτηρίζει το γεγονός αρνητικό, δίνει κάποιες συμβουλές ώστε οι υπεύθυνοι προσλήψεων να καταλάβουν ότι έχει παραποιηθεί η αλήθεια, ενώ προτείνει έναν καλύτερο τρόπο στους υποψηφίους.

Κατά τη Youssef, αν ένας υποψήφιος δεν μπορεί να αναλύσει την εμπειρία που αναφέρει στο βιογραφικό του, αυτό μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι λέει ψέματα.

Οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν τι τους προσελκύει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, λέει η Youssef, ενώ μπορεί να καταλάβει πότε δεν έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα.

Τονίστε τις σχετικές δεξιότητές σας

Σύμφωνα με τη Youssef, οι υποψηφίοι που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που δείχνουν γνήσια περιέργεια για την εταιρεία.

«Πάντα ψάχνω για άτομα που κάνουν ερωτήσεις στη συνέντευξη, και όταν δεν το κάνουν, σχεδόν απογοητεύομαι», αναφέρει. «Σκέφτομαι, αυτή είναι η ευκαιρία σας να μου δείξετε τι πραγματικά σκέφτεστε και γιατί θέλετε αυτή τη θέση», τονίζει.

Πάντα εντυπωσιάζεται, όπως δηλώνει, όταν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να συνδέσουν την προηγούμενη εμπειρία τους με το ενδιαφέρον τους για τη θέση. Ακόμα και αν δεν έχετε σχετική εμπειρία, μπορείτε να μιλήσετε για τις δεξιότητες που αποκτήσατε από εθελοντική εργασία, το σχολείο ή προηγούμενες δουλειές, συμβουλεύει.

«Το να κάνετε έρευνα για την εταιρεία και να τη συνδέσετε είτε με τις βασικές σας αξίες, είτε με κάτι που μελετήσατε, είτε με μια εμπειρία ζωής που είχατε, μπορεί να σας βοηθήσει πολύ», υπογραμμίζει.