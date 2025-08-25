Χατζηδάκης: Θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων στη ΔΕΘ

«Δεν μπορεί να υπάρξει 13ος και 14ος μισθός και 13η και 14η σύνταξη, διότι αν το κάνουμε έτσι απότομα αυτό είναι 8 δισεκατομμύρια».

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών», δήλωσε o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα Δευτέρα στον ΣΚΑΪ. Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη, όπως διευκρίνισε.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να υπάρξει 13ος και 14ος μισθός και 13η και 14η σύνταξη, διότι αν το κάνουμε έτσι απότομα αυτό είναι 8 δισεκατομμύρια».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε αναφορά σε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις μεσαίας και μεγάλης που θα «τρέξουν» το β’ εξάμηνο του 2025. «Μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως δήλωσε υπάρχει μια δυσθυμία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχει μεν ακρίβεια αλλά παράλληλα σημείωσε στα θετικά τη μείωση της ανεργίας, τον τουρισμό, την ψηφιοποίηση και τη μείωση της φοροδιαφυγής

Ερωτηθείς εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς», όπως είπε, «δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές». «Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι υπάρχουν σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. «Όπως μου έχει πει ο πρωθυπουργός, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο» κατέληξε.