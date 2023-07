ΗΠΑ: Η Bank of America θα πληρώσει αποζημιώσεις 250 εκατ. δολάρια για junk χρεώσεις

Η Bank of America συμφώνησε την Τρίτη να πληρώσει 250 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και αποζημίωση για τη διευθέτηση αξιώσεων, καθώς διπλοχρέωνε συστηματικά τις προμήθειες των πελατών, παρακρατούσε προνόμια πιστωτικών καρτών που είχε υποσχεθεί και άνοιγε λογαριασμούς χωρίς εξουσιοδότηση πελάτη.

Η Bank of America συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ζημιωθέντες καταναλωτές και άλλα 150 εκατ. δολάρια σε αστικές κυρώσεις αφού το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών (CFPB) και το Office of the Controller of the Currency (OCC) δήλωσαν ότι η τράπεζα παραβίασε έναν αριθμό νόμων από το 2012.

Η Bank of America καρπώθηκε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χρεώνοντας πολλαπλές προμήθειες σε πελάτες που δεν είχαν αρκετά κεφάλαια στους λογαριασμούς τους από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε σε δήλωση η CFPB. Οι καταναλωτές δεν μπορούσαν εύλογα να αναμένουν ή να καταλάβουν ότι θα πλήττονταν με προμήθειες 35 $ κάθε φορά που η τράπεζα αρνούνταν να πληρώσει μία μόνο συναλλαγή, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.

Σε ανακοίνωσή της, η Bank of America δήλωσε ότι κατάργησε ή μείωσε οικειοθελώς μια σειρά προμηθειών πέρυσι.



Η CFPB έχει ξεκινήσει την καταστολή μιας σειράς αποκαλούμενων «junk fees», συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών υπερανάληψης και μη επαρκών κεφαλαίων, λέει ότι οι δανειστές χρεώνουν άδικα τους πελάτες για τραπεζικές υπηρεσίες.

"Αυτές οι πρακτικές είναι παράνομες και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Η CFPB θα θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές σε όλο το τραπεζικό σύστημα", δήλωσε ο διευθυντής της CFPB Ροχίτ Τσόπρα σε δήλωση.

Υπό την πίεση πωλήσεων ή την αναζήτηση ανταμοιβών, οι υπάλληλοι της Bank of America έκαναν παράνομα αιτήσεις και έγγραφαν καταναλωτές, εν αγνοία τους, σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών τουλάχιστον από το 2012, ανέφερε η CFPB. Οι λογαριασμοί αντιπροσώπευαν ένα «μικρό ποσοστό» νέων λογαριασμών στην τράπεζα, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.

Η τράπεζα, με έδρα το Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, απέτυχε επίσης να καλύψει τις ανταμοιβές μετρητών και τους πόντους μπόνους που υποσχέθηκε σε δεκάδες χιλιάδες πελάτες πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την CFPB.

Εκτός από την καταβολή κυρώσεων ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων στην CFPB και 60 εκατομμυρίων δολαρίων στην OCC, η τράπεζα συμφώνησε να ενημερώσει τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την πρόοδο συμμόρφωσής της σε ένα χρόνο.

«Μειώσαμε οικειοθελώς τις προμήθειες υπερανάληψης και καταργήσαμε όλες τις μη επαρκείς προμήθειες κεφαλαίων το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοποριακών αλλαγών στον κλάδο, τα έσοδα από αυτές τις προμήθειες έχουν μειωθεί περισσότερο από 90 τοις εκατό», ανέφερε η Bank of America σε δήλωση.