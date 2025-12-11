Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο Γ. Ξυλούρης

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος «Φραπές», από την αρχή της κατάθεσής του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και η οικογένειά μου περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία» ανέφερε ο μάρτυρας.

«Δεν έχω το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» σημείωσε και συνέχισε λέγοντας: «Έξι μήνες έχω υποστεί έναν διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα βγει ποτέ από πάνω μου».

Εξηγώντας δε τους λόγους για τους οποίους επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ανέφερε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από εσάς και τον θεσμικό σας ρόλο, όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες στις οποίες δεν έχω πρόσβαση, στο διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση».

«Επαναλαμβάνω η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας, αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός και παρακαλώ να το σεβαστείτε» συμπλήρωσε.

«Ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον φυσικό δικαστή»

Σε ερώτηση του προέδρου της Εξεταστικής, Ανδ. Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της Επιτροπής. Δεν απαξιώνω την Επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την Επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θέλουν οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δεν γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη φορά που είχε κληθεί στην Εξεταστική, στις 20 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Ξυλούρης δεν παρέστη, αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, καθώς και την έλλειψη πρόσβασης σε κρίσιμα έγγραφα που φέρονται να τον αφορούν.

Ο κ. Ξυλούρης είχε διαρρεύσει προ ημερών πως «θα μιλήσει για όλους» και πως «πολλοί θα τρέχουν», ενώ στη συνέχεια θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους λέγοντας πως «δεν θα κάψει κανέναν» με την κατάθεσή του.