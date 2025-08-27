Χατζηδάκης: Στις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό προς Καλαμαριά

Σε τροχιά νέας εποχής μπαίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο νέο τμήμα του δικτύου, την επέκταση προς Καλαμαριά, όπως ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως εξήγησε, οι συρμοί θα εισέρχονται σταδιακά στη γραμμή, με στόχο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά να παραδοθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε ο ίδιος, φέτος γράφεται ιστορία, μιας και για πρώτη φορά, οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μπορούν να μετακινηθούν με το μετρό. «Ένα έργο-ορόσημο για την πόλη παίρνει σάρκα και οστά, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ποιοτικό άλμα στις αστικές συγκοινωνίες και δίνοντας την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους επισκέπτες της διοργάνωσης να μετακινηθούν με το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπη», είπε.

Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:«Από την επόμενη Πέμπτη, θα μπαίνουν σταδιακά οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να γίνουν οι αναγκαίες δοκιμές. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026».

Σε ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει:

«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026.

Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα.

Σήμερα μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε επίσης ότι τέσσερις νέοι συρμοί έχουν ήδη παραδοθεί για να εξυπηρετήσουν την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και συμπλήρωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάνει το 1,5 λεπτό ανά συρμό, από τρία που είναι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, κατά τον ίδιο, ξεκίνησε και η εγκατάσταση νέων αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων με δυνατότητα πληρωμής μέσω POS. Τα μηχανήματα αυτά θα υποστηρίζουν έξι διαφορετικές γλώσσες, διευκολύνοντας τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες της πόλης. «Η εγκατάσταση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας», είπε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια σαφή αναβάθμιση του επιπέδου των αστικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά».

Ταχιάος: Στην τελική ευθεία η επέκταση προς την Καλαμαριά

Την εκτίμηση του ότι ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης «φεύγει εντυπωσιασμένος από το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης», διατύπωσε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, προσθέτοντας: «Όποιος επισκέπτεται το έργο του μετρό δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί. Είναι ένα έργο που αποτελεί πρότυπο για τη χώρα και μας τοποθετεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο διεθνώς».

Σημειώνοντας ότι και η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, πρόσθεσε ότι «από τους 15 συρμούς έχουν ήδη έρθει οι τέσσερις» και «οι τρεις βρίσκονται ήδη στο αμαξοστάσιο του μετρό στην Πυλαιά, ενώ ο τέταρτος είναι στο λιμάνι και εντός της εβδομάδας θα μεταφερθεί κι αυτός» και «οι υπόλοιποι θα φτάσουν σταδιακά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026». Επισήμανε δε, ότι οι επτά συρμοί είναι απολύτως απαραίτητοι για να λειτουργήσει η βασική γραμμή κανονικά και στην ώρα της.