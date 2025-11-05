Χατζηδάκης: Προτεραιότητες η απλούστευση διαδικασιών, χωροταξικό και ενεργειακό κόστος

Τα νέα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, η απλούστευση διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις και οι παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Τρίτη στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ με θέμα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία - Η Συμβολή της Μεταποιητικής Βιομηχανίας.

«Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος, η οποία δεν ήταν αυτονόητη και δεδομένη. Έχει υπάρξει πολύ συγκεκριμένη βελτίωση σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους, από πολύ μεγάλα ελλείμματα, τώρα έχουμε όχι μόνο πρωτογενή, αλλά κανονικά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε γίνει παράδειγμα επιτυχίας. Πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί. Όπως δεν ήταν αυτονόητη η πρόοδος μέχρι τώρα δεν θα είναι αυτονόητη και από δω και πέρα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Εμείς ως κυβέρνηση», προσέθεσε, «πρέπει να δώσουμε από δω και πέρα μεγαλύτερη έμφαση όχι τόσο στα "μάκρο", αλλά στα "μίκρο". Να ασχοληθούμε με μεγέθη όπως η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα που είναι και ένα θέμα που θέτει ο ΣΕΒ, η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Με στόχο συνακόλουθα την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων που είναι -παρά τη σημαντική βελτίωση- κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η προσπάθεια από εδώ και πέρα για τους κυβερνώντες θα είναι πιο δύσκολη, διότι η ενασχόληση με τα "μίκρο" μεγέθη είναι πιο δύσκολη και πιο πολύπλοκη απ' ότι η προσπάθεια της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Και γι' αυτό απαιτεί τους κατάλληλους ανθρώπους, να χειρίζονται επιμέρους αποφάσεις και διαδικασίες».

Εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται, ανέφερε:

- Τα χωροταξικά σχέδια για την βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό θα τρέξουν τους αμέσως επόμενους μήνες. «Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και θα έχουμε νέα για ορισμένα από αυτά πριν κάνουμε Χριστούγεννα», είπε.

- Προχωρούν μία σειρά από επιμέρους πρωτοβουλίες απλουστεύσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης, βασισμένες σε προτάσεις από την επιχειρηματικότητα. Και θα υπάρχει επιπλέον ένα χωριστό νομοσχέδιο από το υπουργείο Ανάπτυξης στην κατεύθυνση της απλούστευσης αδειοδοτήσεων.

- Παράλληλα προχωρά η πλατφόρμα MITOS, ένα θέμα που, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, συντονίζει ο ίδιος και αποτελεί μια γιγάντια προσπάθεια για καταγραφή, απλούστευση και κατάργηση διαδικασιών. «Η πλατφόρμα έχει καταγράψει την τελευταία τετραετία 4.050 διαφορετικές διαδικασίες στην επαφή του πολίτη και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, τις οποίες θα επιδιώξουμε να απλουστεύσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ξεκινήσουμε από επιμέρους 400, έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση και σε διαδικασίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον πολίτη και την οικονομία», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Για μένα αυτή η προσπάθεια είναι η πιο ευθεία και πιο συντονισμένη, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των απλουστεύσεων και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας».

- Στην ίδια κατεύθυνση, το επόμενο χρονικό διάστημα, και σε συνέχεια των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΒ, θα παρουσιαστούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.

«Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Αλλά για να γίνουν χρειάζονται άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν, χρειάζονται κυβερνήσεις αποτελεσματικές και χρειάζεται σταθερότητα στον τόπο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να έχει ευγνωμοσύνη επειδή κάναμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος δεν ψηφίζει από ευγνωμοσύνη αλλά με βάση τις προσδοκίες. Λέμε λοιπόν ότι έγιναν πολλά πράγματα, έγιναν και λάθη, χρειάζεται να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οικονομίας και αυτό πρέπει να γίνει μέσα από σοβαρά κυβερνητικά σχήματα. Εμείς θα εργαστούμε ενόψει των εκλογών του 2027 παρουσιάζοντας μια ατζέντα για το μέλλον, που θα λαμβάνει υπόψη τις πολύ γρήγορες εξελίξεις παγκοσμίως στην οικονομία και στην τεχνολογία. "Δει δη σταθερότητος και άνευ ταύτης ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων". Ό,τι έχουμε δεν είναι δεδομένο, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό και για να το πετύχουμε χρειάζεται σοβαρότητα από την πλευρά των κυβερνώντων και σταθερότητα συνολικά», κατέληξε.