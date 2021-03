Αρ. Πελώνη: Επανεκκίνηση λιανεμπορίου και άνοιγμα λυκείων οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης

«Φυσιολογική είναι η κόπωση», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη σε συνέντευξή της στον Ρ/Σ «Παραπολιτικά 90,1 fm» αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι « είναι μια εικόνα της στιγμής. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πάντα τις μελετάμε και τις λαμβάνουμε υπόψη. Ούτε τις θεοποιούμε, ούτε γίνεται πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν τις τάσεις. Αυτό που αποτυπώνουν και είναι σαφές, πλέον, σε όλα τα επίπεδα, είναι η μεγάλη κόπωση που υπάρχει στην κοινωνία από τα περιοριστικά μέτρα και όλη αυτή την πρωτοφανή περιπέτεια της πανδημίας που ζούμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο

Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχει ανοίξει η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει ώστε να δοθούν μικρές ανάσες ελευθερίας σε όλους τονίζοντας ότι η μεγάλη εικόνα είναι πως αλλάζει ο καιρός, προχωρούν οι εμβολιασμοί και προστίθενται συνέχεια και νέα εργαλεία.

Η κα Πελώνη σημείωσε πως καθημερινά μελετώνται και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και πως αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή των ειδικών.

«Τα κρούσματα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Όμως δεν είναι ο μόνος δείκτης που δείχνει πως εξελίσσεται η πανδημία. Είναι πολύ σημαντικοί δείκτες οι διασωληνωμένοι, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι νοσηλείες. Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι ισορροπούν οι εισαγωγές με τα εξιτήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι σχετικά ενθαρρυντικό. Περιμένουμε να δούμε εάν αυτό θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.



Η Αριστοτελία Πελώνη δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει στην Επιτροπή ένα πλαίσιο επιλογών για κάποιες δραστηριότητες και η Επιτροπή θα εισηγηθεί τι μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη στιγμή και τι όχι.

«Υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο στρατηγικής που παρουσιάστηκε, με βάση και το νέο συμπληρωματικό εργαλείο των self test, που θα έχουμε σύντομα στα χέρια μας, μαζί με τον εμβολιασμό και τους χιλιάδες στοχευμένους ελέγχους που γίνονται κάθε μέρα από τον ΕΟΔΥ. Στόχος είναι μια ελεγχόμενη επανεκκίνηση με ασφάλεια», συνέχισε ενώ εξέφρασε την άποψη πως αν απελευθερωθούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, θα έχουμε μικρότερους συνωστισμούς σε πλατείες και έξω από καφέ. «Είναι ένα πιο λογικό μέτρο. Όταν μιλάμε για ανάσες ελευθερίας, εννοούμε μέτρα και ανάσες, χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση, που εν τέλει θα βοηθήσουν και στην καλύτερη τήρηση των μέτρων», υπογράμμισε.

Παράλληλα ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου και το άνοιγμα των λυκείων όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Εν αναμονή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου



Για τα self test, δήλωσε ότι «αναμένουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο βρίσκεται ο φάκελος με τις προσφορές για τον προσυμβατικό έλεγχο» και εξέφρασε την ελπίδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε τις πρώτες παραλαβές.

«Είναι μια μάχη με το χρόνο. Το όποιο άνοιγμα θα είναι σταδιακό και ελεγχόμενο. Δεν θα γίνουν όλα την ίδια μέρα», τόνισε ενώ επ' αυτού κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κατασκεύασε μια ιστορία απολύτως από το μυαλό του.«Ανήμερα μάλιστα της 25ης Μαρτίου φρόντισε να κατασκευάσει αυτά τα fake news και να πετάξει λάσπη και ψέματα στον ανεμιστήρα, κατηγορώντας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για φωτογραφική -υποτίθεται- ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία. Προέκυψε τελικά από τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές στον ανοιχτό διαγωνισμό για τα self test ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε καν προσφορά, δεν πληρούσε καν τις προϋποθέσεις. Οι προδιαγραφές τέθηκαν από την Επιτροπή των ειδικών. Δεν είδα κανέναν στον ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει συγγνώμη. Ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε για αστοχία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όμως το θράσος να λέει ότι «πιάστηκε η Κυβέρνηση με τη γίδα στην πλάτη». Θα ήταν προτιμότερο να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος και να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια συμπεριφορά», είπε συγκεκριμένα.

Για τα ατομικά τεστ στα σχολεία, η κα Πελώνη δήλωσε πως εξετάζεται η δυνατότητα ο γονέας να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι ο μαθητής, το παιδί του, έχει κάνει το self test και είναι αρνητικό. «Είναι θέμα ηθικής και ατομικής ευθύνης όταν κάποιος ξέρει ότι είναι θετικός να ακολουθήσει το πρωτόκολλο. Είναι αυτονόητη υποχρέωση, εν μέσω αυτής της πανδημίας, να πράξει τα δέοντα», υπογράμμισε.

Τέλος για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για το Νίκο Παππά είπε ότι πρόκειται για υπόθεση που διερευνάται από τη Βουλή. «Είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία στην οποία δεν εμπλέκεται η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Δεν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

