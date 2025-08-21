Λιανεμπόριο: Άνοδος 2,5% στον τζίρο το β' τρίμηνο - Ξεπέρασε τα 19 δισ. ευρώ

Ποιοι κλάδοι σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις και ποιοι τις χειρότερες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση της τάξης του 2,5% σημείωσε ο τζίρος στο λιανεμπόριο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τα 19 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.020.709 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 18.561.250 χιλ. ευρώ και αύξηση 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16.166.013 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.876.444 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6.773.139 χιλ. ευρώ και αύξηση 23,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.589.055 χιλ. ευρώ.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

– Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 36,7%.

– Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 16,0%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

– Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 13,5%.

– Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,0%.

Οι Περιφέρειες

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

– Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,8%.

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,3%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 3,4%.

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,3%.

Χωρίς οχήματα

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 3,9%.

– Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 2,9%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 3,0%.

– Περιφέρεια Θεσσαλίας, μείωση 2,9%.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025

ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί

σε 10.910.634 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και

καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε

σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ.