Λαγκάρντ: Προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στην ευρωζώνη – Αβεβαιότητα στο εμπόριο

Επιβράδυνση της ανάπτυξης αυτό το τρίμηνο για την οικονομία της ευρωζώνης, προέβλεψε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε δηλώσεις της σε συνάντηση του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στη Γενεύη.

Η Λαγκάρντ σημείωσε πως παραμένουν ερωτηματικά στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου, παρά τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, που θεωρητικά μείωσαν την αβεβαιότητα. Αναφορικά δε με τον δασμό 15% που ισχύει σήμερα για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, είναι λίγο υψηλότερος από το επίπεδο που είχε προβλέψει η ΕΚΤ τον Ιούνιο, αλλά «πολύ χαμηλότερος» από το ακραίο σενάριο που είχε επίσης σχεδιάσει.

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ σήμερα Τετάρτη. «Η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι ειδικοί δασμοί για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς παραμένουν ασαφείς», τόνισε.

Πρόκειται για τα πρώτα σχόλια της Λαγκάρντ από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε τη συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% όταν θα συνέλθουν εκ νέου τον Σεπτέμβριο, παρατείνοντας την παύση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μετά από μια ετήσια εκστρατεία μειώσεων.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε καλό επίπεδο, σε ένα επίπεδο που δεν περιορίζει ούτε υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν προτείνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν περαιτέρω μειώσεις.

«Το προσωπικό της ΕΚΤ θα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την οικονομία της ευρωζώνης στις προσεχείς προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας τους επόμενους μήνες», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Η οικονομία των 20 χωρών της ευρωζώνης σημείωσε απροσδόκητη αύξηση 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, δείχνοντας ανθεκτικότητα στις εμπορικές και γεωπολιτικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

«Η οικονομία της ευρωζώνης έδειξε ανθεκτικότητα νωρίτερα φέτος, παρά το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον», υπογράμμισε η Λαγκάρντ.