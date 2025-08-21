Αντέχει στις διεθνείς πιέσεις η Ευρωζώνη – «Εκπληξη» από τη μεταποίηση τον Αύγουστο

Με τον ταχύτερο ρυθμό σε 15 μήνες επεκτάθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών, λαμβάνοντας ώθηση από τις νέες παραγγελίες, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024.

Ειδικότερα, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών HCOB Flash Eurozone (ΡΜΙ), που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 51,1 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση και την υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2024. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει πτώση στις 50,7 μονάδες. Οι τιμές του δείκτη PMI άνω του 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ οι τιμές κάτω του 50,0 υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Τα πράγματα βελτιώνονται. Η οικονομική δραστηριότητα έχει αυξηθεί τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στις υπηρεσίες. Συνολικά, έχουμε δει μια μικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης τους τελευταίους τρεις μήνες», εξηγεί στο Reuters, o Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Σε αναπτυξιακή τροχιά γύρισε η μεταποίηση

Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, με τον γενικό δείκτη PMI να αυξάνεται στο 50,5 από 49,8 τον Ιούλιο, εισερχόμενος σε έδαφος ανάπτυξης για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια. Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν τριάμιση χρόνια, με τον υποδείκτη να σκαρφαλώνει στο 52,3 από 50,6.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται αλλά με μειωμένο ρυθμό, με τον δείκτη PMI του κυρίαρχου τομέα της ευρωζώνης να υποχωρεί στο 50,7 από 51,0 τον Ιούλιο.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξή της από τον Μάρτιο, χάρη στην ισχυρή επέκταση της μεταποίησης παρά τις συγκρατημένες επιδόσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Η ύφεση στη Γαλλία υποχώρησε σε οριακή πτώση, τη μικρότερη σε ένα χρόνο, ενώ η ανάπτυξη στην υπόλοιπη ευρωζώνη συνεχίστηκε, αλλά μετριάστηκε ελαφρώς.

Προσλήψεις

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν να προσλαμβάνουν για έκτο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας να επιταχύνεται στον ταχύτερο από τον Ιούνιο του 2024. Τα κέρδη στην απασχόληση επικεντρώθηκαν στις υπηρεσίες, ενώ οι κατασκευαστές συνέχισαν να χάνουν θέσεις εργασίας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν τον Αύγουστο, με το κόστος των εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών. Ο πληθωρισμός του κόστους στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι τιμές παραγωγής σε ολόκληρο το μπλοκ αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αναστατωθεί λίγο από τις αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος στον τομέα των υπηρεσιών. Άλλωστε, βασίζεται στην επιβράδυνση της αύξησης των μισθών για να βοηθήσει στη μείωση του πληθωρισμού σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι της οικονομίας», πρόσθεσε ο ντε λα Ρούμπια.

«Ωστόσο, υπάρχει κάποια ανακούφιση από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις τιμές πώλησης στον τομέα των υπηρεσιών παρέμεινε λίγο πολύ σταθερός».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο εάν επιλέξουν να μειώσουν τα επιτόκια για άλλη μια φορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, αλλά δεν υπάρχει πλέον συναίνεση της πλειοψηφίας για το πού θα διαμορφωθεί το επιτόκιο καταθέσεων μέχρι το τέλος του έτους.