Porsche: Σε χαμηλό 16 ετών κατρακύλησαν οι πωλήσεις το 2025

Τη μεγαλύτερη πτώση από το 2009, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ταράξε τις αγορές, σημείωσαν οι πωλήσεις της Porsche, οι οποίες μειώθηκαν κατά 10% πέρυσι, λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και της ύφεσης στην Κίνα.

Η πολυτελής μάρκα της Volkswagen παρέδωσε 279.449 οχήματα πέρυσι, με την Κίνα και τη Γερμανία να ηγούνται της πτώσης των πωλήσεων. Κατά την Porsche οι «ελλείψεις στην προσφορά» των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης του σπορ αυτοκινήτου 718 και του σπορ SUV Macan επίσης περιόρισαν τις πωλήσεις.

Η Porsche αντιμετώπισε μια σειρά προκλήσεων, μεταξύ των οποίων η διόρθωση ενός υπερβολικά φιλόδοξου σχεδίου για την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο ανέτρεψε τα σχέδια για τα μοντέλα και επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια κέρδους. Οι δασμοί στις ΗΠΑ – οι οποίες έχουν ξεπεράσει την Κίνα ως η σημαντικότερη αγορά της Porsche – επίσης επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη.

Η εταιρεία, η οποία έχει αποχωρήσει από τον γερμανικό δείκτη DAX, έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την απόδοσή της μετά από ένα δύσκολο 2025, κατά το οποίο αναθεώρησε τέσσερις φορές τις προβλέψεις της. Η πτώση της Porsche έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη μητρική VW, η οποία βασίζεται στα κέρδη από τις premium μάρκες της, συμπεριλαμβανομένης της Audi.

Ο Michael Leiters, πρώην διευθύνων σύμβουλος της McLaren, ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου, τερματίζοντας τον διπλό ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της VW, Oliver Blume.

Ο οικονομικός διευθυντής Jochen Breckner δήλωσε τον Οκτώβριο ότι, ενώ το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά, η επιστροφή σε διψήφια περιθώρια κέρδους θα είναι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια μετά το 2026.