Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου: Αντλήθηκαν 250 εκατ. – Στο 3,26% το επιτόκιο
Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ
Στο 3,26% (έναντι 3,24% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία) διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (17 Σεπτεμβρίου 2025) επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας
