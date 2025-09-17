Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου: Αντλήθηκαν 250 εκατ. – Στο 3,26% το επιτόκιο

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ

Στο 3,26% (έναντι 3,24% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία) διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (17 Σεπτεμβρίου 2025) επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

