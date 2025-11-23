Ενίσχυση 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες αγρότες και ένστολους τo 2026 - Ολα τα μέτρα

Στήριξη του εισοδήματος για πάνω από 5 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά, με μόνιμα μέτρα τα οποία στην πλήρη ανάπτυξή τους θα αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, ενσωματώνει από το 2026 ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός, τον οποίο κατέθεσε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το «πακέτο» των παρεμβάσεων που για πρώτη φορά εντάσσονται στον Προϋπολογισμό του Κράτους, εστιάζει εκεί όπου υπάρχει κυρίως μεγαλύτερη ανάγκη: στη στέγη, στη νέα γενιά και στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση η οποία τον συνοδεύει, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει:

– τα νέα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ τα οποία εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ και κάνουν «πρεμιέρα» από την 1η Ιανουαρίου 2026. Αφορούν κυρίως μόνιμες φοροελαφρύνσεις (1,2 δισ. ευρώ), αλλά και αυξήσεις μισθών ή επιδομάτων κλπ

– άλλα μόνιμα μέτρα ή παροχές ύψους 1,508 δισ. ευρώ, που θεσμοθετήθηκαν μετά την 1.1.2025, δεν είχαν όμως προβλεφθεί εξ αρχής -και άρα δεν είχαν εγγραφεί ποτέ- στον Προϋπολογισμό του Κράτους. Αυτά εγγράφονται για πρώτη φορά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 αν και ξεκινούν να εφαρμόζονται από φέτος, όπως η επιστροφή ενοικίου ή τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους τα οποία θα καταβάλλονται σε εκατομμύρια δικαιούχους από το τέλος Νοεμβρίου εφέτος και κάθε χρόνο.

Πίσω από τους αριθμούς πάντως, το «πακέτο» των παρεμβάσεων προβλέπει σημαντικές αλλαγές για εργαζομένους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες «απλώνονται» ως εξής:

Μεσαία τάξη και οικογένειες: τέλος η φορολογική «ομηρία»

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του 2026 βρίσκεται στη φορολογία εισοδήματος. «Η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους» όπως αναφέρει η Εισηγητική Έκθεση του νέου προϋπολογισμού,.

Μετά από μια δεκαπενταετία υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με δύο ή περισσότερα παιδιά (σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες “Taxing Wages” του ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι δέχονταν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος) το κράτος αναγνωρίζει ότι η φορολογική επιβάρυνση στις ομάδες αυτές ήταν δυσανάλογα μεγάλη και πρέπει να μειωθεί, για αυτό προχωρά πλέον σε σημαντική διόρθωση.

Από το 2026, οι φορολογικοί συντελεστές «κουρεύονται» οριζόντια κατά δύο μονάδες για μεσαία εισοδήματα πάνω από τα 10.000 ευρώ το χρόνο. Για παράδειγμα, μισθωτός, αγρότης ή ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 20.000 ευρώ που φορολογείται με 22%, θα πληρώνει πλέον φόρο 20%. Αυτομάτως κερδίζει 200 ευρώ το χρόνο, για όσα βγάζει από 1.1.2026 και μετά.

Η διαφορά γίνεται περισσότερο αισθητή στις οικογένειες:

– γονείς με ένα παιδί, θα πληρώνουν φόρο 18% αντί 22% και κερδίζουν 400 ευρώ

– γονείς με δύο παιδιά, θα πληρώνουν φόρο 16% αντί 22% και κερδίζουν 600 ευρώ

– γονείς με τρία παιδιά, θα πληρώνουν φόρο 9% αντί 22% και κερδίζουν 1.300 ευρώ

– πολύτεκνοι (4 παιδιά και άνω) ουσιαστικά απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, κερδίζοντας 3.100 ευρώ το χρόνο (ή 4.000 αν οι γονείς είναι επαγγελματίες και όχι μισθωτοί)

– εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, και οι δύο δικαιούνται το αντίστοιχο όφελος -δηλαδή 800 ευρώ ή έως και 8.000 ευρώ στο ίδιο παράδειγμα για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, δίνεται ισχυρό κίνητρο στους νέους έως 25 ετών να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς το κράτος δεν θα τους ζητήσει ούτε ένα ευρώ φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Κερδίζουν έτσι και αυτοί έως 3.100 ευρώ το χρόνο, ή έως 4.000 αν είναι επαγγελματίες και όχι μισθωτοί. Ενώ φορολογούμενοι ηλικίας 26-30 κερδίζουν αυτομάτως 1.300 ευρώ. Τα οφέλη είναι ακόμα μεγαλύτερα αν δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα, της τάξεως των 30.000 έως 60.000 ευρώ.

Το όφελος σε μισθωτούς – συνταξιούχους θα φανεί άμεσα, ως αύξηση στον μισθό που εισπράττουν κάθε μήνα, ενώ για τους επαγγελματίες θα προκύψει μείωση στον φόρο τον οποίο θα προκαταβάλουν με τα εκκαθαριστικά φόρου το καλοκαίρι του 2026 και στην τελική εκκαθάριση φόρου το 2027.

Επιπλέον οφέλη θα έχουν οι επαγγελματίες, από την τριετή εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καθώς και ελαφρύνσεις για κλάδους όπως εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων και όλους όσους ασκούν δραστηριότητα σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Επιπρόσθετα, από το 2026 θα πάρουν «ανάσα» σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες που φορολογούνται για εισοδήματα που δεν είχαν, λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν από τον Απρίλιο θα διαπιστώσουν ότι τα τεκμήρια για κατοικίες, αμάξια κλπ μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30%, ενώ εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη τα εξαρτώμενα τέκνων που έχουν δικό τους εισόδημα, διορθώνοντας στρεβλώσεις δεκαετιών.

Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι Δημοσίου

Για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, το 2026 φέρνει το τέλος της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις τους. Μέχρι τώρα, 650.000 συνταξιούχοι έβλεπαν τις αυξήσεις -τις οποίες άλλοι έπαιρναν κάθε χρόνο- μόνο …στα «χαρτιά» των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεών τους.

Από τον Απρίλιο του 2026 όμως, το 50% της αύξησης της σύνταξης θα καταλήγει απευθείας στην τσέπη, ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς, ενώ από το 2027 ο «κόφτης» αυτός καταργείται οριστικά. Μαζί με τις τακτικές αυξήσεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, το εισόδημα των απομάχων της εργασίας θωρακίζεται ουσιαστικά. Μόνο για πληρωμή κύριων συντάξεων, το 2026 η δαπάνη του Προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,153 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με εφέτος, ως αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής, της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής συντάξεων στους νέους συνταξιούχους.

Επιπλέον για συνταξιούχους που εργάζονται, δεν θα γίνεται συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης και δεν θα επιβαρύνονται με Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) λόγω της εργασίας τους.

Στον Δημόσιο Τομέα επίσης, όπου για περισσότερο από μια δεκαετία δεν είχε δοθεί ούτε ευρώ αύξησης, η στασιμότητα δίνει τη θέση της στη μισθολογική εξέλιξη. Από τον Απρίλιο οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν με βάση τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα και έτσι, κάθε αύξηση στον ιδιωτικό τομέα συμπαρασύρει προς επάνω τους μισθούς σε όλο το Δημόσιο.

Για τον ίδιο λόγο, σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν επίσης οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Επιπλέον όφελος όμως θα έχουν από 1ης Ιανουαρίου, κυρίως υπάλληλοι υπουργείων, επιστημονικό προσωπικό και οι ένστολοι, με ειδικές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο μισθολόγιό τους. Ακόμα και οι απλοί οπλίτες θα δουν αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης, από τα μόλις 8,80 ευρώ που ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες, σε 50 ή και έως 100 ευρώ το μήνα.

Στέγη: κίνητρα για να ανοίξουν «κλειστά» σπίτια

Το στεγαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη κίνητρα στους ιδιοκτήτες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά σπιτιών και να συγκρατηθούν τα ενοίκια.

Μεταξύ άλλων, διευρύνονται και επεκτείνονται και μετά την 1.1.2026 τα κίνητρα για όσους ιδιοκτήτες «ανοίξουν» ένα κενό σπίτι και το νοικιάσουν μακροχρόνια. Θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια, με ειδική μέριμνα για όσους ενοικιάζουν μεγαλύτερα σπίτια σε πολύτεκνες οικογένειες που αναζητούν στέγη.

Επιπλέον παρατείνεται και για το έτος 2026 η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, ενώ χαμηλώνει κατά 10 μονάδες ο φόρος στο εισόδημα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, ώστε περισσότεροι να διαθέτουν κατοικίες τις οποίες ως τώρα προτιμούν να κρατούν ή δηλώνουν σαν «κενές», προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν φόρο 35%. Στο εξής θα γνωρίζουν ότι θα πληρώνουν 25% και όχι 35%, κερδίζοντας έως 1.200 ευρώ το χρόνο που, αλλιώς, θα κατέληγαν στα κρατικά ταμεία.

Το μέτρο συνδυάζεται και με το μέτρο της επιστροφή ενός ενοικίου, το οποίο αναμένεται να ωθήσει περισσότερους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να μη δηλώνουν πλέον ενοίκιο μόλις 250 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, προκειμένου να αποφύγουν φόρους έως 35% ή 45%.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά

Σε μια κίνηση τόνωσης της Περιφέρειας, το 2026 μειώνεται κατά 50% -ενώ το 2027 εξαλείφεται πλήρως- ο ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων (ή και 1.700 για τις παραμεθόριες περιοχές). Το μέτρο αφορά σχεδόν 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε πάνω από 12.000 οικισμούς της χώρας

Μέτρα για την καθημερινότητα

Ο προϋπολογισμός δεν ξεχνά τις μικρές αλλά σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας κατοίκων της Περιφέρειας οι οποίες, αθροιστικά, βαραίνουν ιδιαίτερα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% το 2026 σε 19 νησιά του Αιγαίου για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Έτσι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, αναμένεται δουν τις τιμές να υποχωρούν, από 1.1.2026.

Αλλά και σε όλη τη χώρα, για ανάγκες ψυχαγωγίας, η συνδρομητική τηλεόραση γίνεται φθηνότερη, καθώς καταργείται το ειδικό τέλος 10% που επιβαρύνει τους λογαριασμούς.