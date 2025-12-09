Κ. Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε αμερικανικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, ακολουθώντας το παράδειγμα διεθνών κολοσσών, όπως οι Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Cisco, αλλά και οι Chevron και Exxon στον ενεργειακό τομέα, απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο του Capital Link.

«Για πολλές δεκαετίες οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν επένδυαν στην Ελλάδα, γιατί δεν την θεωρούσαν μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις. Μετά το 2019 μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις ήλθαν και επένδυσαν στην Ελλάδα, διότι η κυβέρνηση ενέπνευσε εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη φίλο-επενδυτική προσέγγιση και την προώθηση σειράς μεταρρυθμίσεων. Έκανε δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια στην ελληνική πολιτική σκηνή, παρότι είναι αυτονόητο. Και έτσι πέτυχε την επανεκκίνηση της οικονομίας», τόνισε και πρόσθεσε:

«Η ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι από τις ισχυρότερες στην ΕΕ. Η χώρα επανήλθε μετά από μια δεκαετή κρίση. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην ιστορία της ευρωζώνης, δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από την Ιταλία και τη Γαλλία και αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν μειωθεί 83 φόροι (συμπεριλαμβανομένου του φόρου εταιρειών και του φόρου μερισμάτων), ενώ μεταξύ 2019-2025 σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα κατά 96% (έναντι 5% στην ευρωζώνη). Η πρόοδος αναγνωρίζεται και εκτός συνόρων: από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οίκους αξιολόγησης, διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Bloomberg και ο Economist».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στις συμφωνίες με αμερικανικές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, που περιλαμβάνουν έρευνες υδρογονανθράκων από τη Chevron και την Exxon και τον εφοδιασμό της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας. «Οι συμφωνίες αυτές είναι και μια απόδειξη της πολύ στενής συνεργασίας της κυβέρνησης Τραμπ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι δύο χώρες συνδιαμορφώνουν ως ένα βαθμό το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», είπε.

«Στόχος μας», πρόσθεσε, «είναι να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός επενδυτικός προορισμός». Πέρα από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, που ήταν και θα συνεχίσουν να είναι κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, και την ενέργεια (ΑΠΕ και διεθνείς διασυνδέσεις που προγραμματίζονται) ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε 4 τομείς, στους οποίους μπορούν να επενδύσουν αμερικανικές επιχειρήσεις:

1. Στρατηγικές υποδομές και συνδεσιμότητα. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Παρέχει πρόσβαση σε σημαντικούς εμπορικούς διαδρόμους και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στις μεταφορές και την εφοδιαστική», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

2. Άμυνα και υψηλή τεχνολογία. «Η Ελλάδα διαθέτει εταιρείες που, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει όλο και πιο δραστήριες σε αυτόν τον τομέα με πρωτοποριακές τεχνολογίες. Παράλληλα, η ΕΕ έχει αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες, μεγάλα προγράμματα προμηθειών και έργα υψηλής τεχνολογίας. Είναι ένας τομέας που πάντα διέθετε το ταλέντο — και τώρα έχει την προοπτική να ξεχωρίσει».

3. Καινοτομία, έρευνα και ανταγωνιστικό περιβάλλον Έρευνας και Ανάπτυξης. «Τα κίνητρα για Ε&Α, που προσφέρουμε είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με ποσοστά απόσβεσης που φτάνουν το 315%. Οι επενδυτές ανταποκρίνονται: τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα θα γίνει σύντομα πολύ γνωστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης. Άλλωστε το 10% των κορυφαίων Ευρωπαίων επιστημόνων που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ελληνικής καταγωγής».

4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ανοίγεται στον κόσμο. «Πρόσφατα, υιοθετήθηκε μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε μη κρατικά πανεπιστήμια να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, ξένα πανεπιστήμια έχουν δεσμευτεί να ιδρύσουν παράρτημα στην Ελλάδα — 4 μέχρι στιγμής και αναμένονται περισσότερα. Είναι μια αθόρυβη, αλλά σημαντική αλλαγή: φέρνει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και ισχυρότερες ερευνητικές δυνατότητες στο σύστημά μας. Και δείχνει ότι η Ελλάδα γίνεται ένας τόπος, όπου τα ταλέντα μπορούν να σπουδάσουν και να εργαστούν».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μεταρρυθμίσεις. «Η δημοσιονομική πειθαρχία θα παραμείνει το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία της χώρας. Και απόδειξη ότι έχουμε μάθει τα μαθήματα του παρελθόντος. Ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην χαραμίσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές. Επειδή είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι σήμερα. Επειδή οι μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και κάνουν τη χώρα μας πόλο έλξης για ταλέντα και καινοτομία. Και επειδή η φιλοδοξία μας ξεπερνά τα σημερινά μας επιτεύγματα και ο στόχος μας για την Ελλάδα είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρωταγωνιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Στους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής περιλαμβάνεται η συνέχιση της μείωσης των φόρων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις αλλά και:

– Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, που υλοποιείται ήδη με στόχο το 2027 να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όσο.

– Η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, με πρόσφατο παράδειγμα την εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext, που θα δράσει ως καταλύτης στην κατεύθυνση αυτή.

– Η προώθηση μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα.

– Μια πιο εξωστρεφής οικονομία με «οδηγό» τις εξαγωγές, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα των Ελλήνων.

«Η Ελλάδα προσφέρει πλέον κάτι που οι επενδυτές εκτιμούν ιδιαίτερα: πολιτική σταθερότητα, αποφασιστικότητα να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μια κυβέρνηση που παραμένει σταθερά υπέρ των επενδύσεων», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Αυτά τα ζητήματα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά στη σημερινή Ευρώπη είναι κάθε άλλο παρά βέβαια. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η προβλεψιμότητα έχει μετατραπεί σε σπάνιο αγαθό. Αυτό καθιστά τη σταθερότητα της Ελλάδας ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία. Και τώρα κοιτάζουμε μπροστά με εμπιστοσύνη. Έχουμε σταθερότητα, δυναμική και φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγιση. Χτίζουμε ένα μέλλον πιο δυναμικό, πιο καινοτόμο και πιο εξωστρεφές. Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα είναι ισχυρότερη στην Ευρώπη και θα έχει πιο λαμπρό μέλλον στον κόσμο. Και το κάνουμε αυτό ως αξιόπιστο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε με τους:

– Joshua Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

– Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

– John Catsimatidis, CEO του Red Apple Group

– Jay Collins, Vice Chairman of Banking and Public Sector της Citi

– Luca Maiorana, Head of EMEA FIG της Barclays

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πραγματοποίησε επίσης σειρά συναντήσεων με στελέχη επενδυτικών οίκων και παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο Bloomberg.