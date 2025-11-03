Κ. Χατζηδάκης: Θα εξηγηθεί το πρόβλημα των ΕΛΤΑ και όπου είναι εφικτό θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα, όμως, από το πώς τοποθετείται καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται. Και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων».

Αυτές τις επισημάνσεις έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί, οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς», σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη: «Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στη Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70%. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα και αντικαταστάθηκαν με πρακτορεία, αλλά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων των ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων».

Σε ερώτηση γιατί τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε ότι από το 2008 λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το κράτος μπορεί να δίνει επιδοτήσεις για τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία επειδή τα ΕΛΤΑ -και μόνον αυτά- καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προσφυγές ανταγωνιστών των ΕΛΤΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έχει συμφωνήσει να καταβληθεί η καθολική υπηρεσία. Γι' αυτό τα ΕΛΤΑ θα έχουν σε λίγους μήνες πρόβλημα στην καταβολή των μισθών και γι' αυτό πρότειναν να γίνουν περικοπές, χωρίς να θίγονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι», τόνισε. «Αντιθέτως, αλλάζει το μοντέλο, ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου, θα υπάρχουν και τηλεφωνικά ραντεβού με ταχυδρόμους και επίσης -όπως έχει γίνει ήδη σε πάνω από 400 περιπτώσεις- θα γίνει προσπάθεια να προχωρήσει η δημιουργία πρακτορείων σε βιβλιοπωλεία, μικρά καταστήματα κ.λπ.», πρόσθεσε.

«Το σημαντικό είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα γιατί αυτοί που προτείνουν να μη γίνει τίποτα, ουσιαστικά εισηγούνται το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Θα δούμε τους δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαίωσε ότι μέχρι αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης. «Υπάρχει μια προσυνεννόηση και πιστεύω -βεβαίως δεν μιλώ εκ μέρους της ΕΕ- ότι θα προχωρήσουμε μπροστά χωρίς αναταράξεις. Το βασικό είναι ότι μέχρι αύριο πρέπει να κλείσει το θέμα του ΟΣΔΕ, στο οποίο, μέχρι να πάμε το 2026 σε ένα πλήρως καινούργιο σύστημα, αλλάζουν τρία πράγματα, σε σχέση τα γεωχωρικά δεδομένα για τα χωράφια, το σύστημα καταγραφής των ζώων και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Για τα χωράφια βασιζόμαστε σε ένα έγγραφο της εφορίας, το ΑΤΑΚ και για τον αριθμό των ζώων θα βασιστούμε σε τεκμήρια όπως οι ζωοτροφές που αγόρασαν, το κρέας και το γάλα που πούλησαν», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, όσοι δεν έκαναν ακριβείς δηλώσεις, θα δουν να περιορίζονται οι επιδοτήσεις, ωστόσο δεν θα περιοριστεί το συνολικό κονδύλι για τη χώρα. «Το ποσό το οποίο θα περισσέψει θα επιχειρήσουμε να κατανεμηθεί με τη λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Επομένως, οι έντιμοι αγρότες θα μπορούν να δουν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι. Η προσπάθεια αυτή τελικά ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι και λειτουργεί υπέρ των έντιμων παραγωγών», τόνισε.

Σε ερώτηση για την λεγόμενη «τεχνική λύση», ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι στο εξής θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις όμορες περιφερειακές ενότητες. Επεσήμανε, πάντως, ότι η τεχνική λύση εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είχε γίνει αποδεκτή από την ΕΕ τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί ΝΔ, «όμως το πράγμα παράγινε».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε τη σύσταση προς τους κτηνοτρόφους να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες των καθηγητών Κτηνιατρικής που έχουν εκδοθεί σε σχέση με την ευλογιά, ενώ δήλωσε εκ νέου ανοιχτός σε συνάντηση με τους αγρότες.

«Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και θα ήταν παράδοξο αν φανταζόταν κανείς ότι δεν θα υπήρχαν δυσκολίες. Γίνεται παράλληλα η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουμε τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε τις τελευταίες μέρες ελέγχους από ευρωπαϊκά όργανα, που κι αυτό επιβαρύνει τις διαδικασίες και ταυτόχρονα από την Οικονομική Αστυνομία. Οι δηλώσεις φέτος υποβάλλονταν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Κάνουμε καθημερινά ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτή η προσπάθεια να καταλήξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.