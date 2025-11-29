Μεταρρυθμίσεις εν εξελίξει: Τα νεότερα για φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και Κτηματολόγιο

Η καθημερινότητα των πολιτών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισοδημάτων αποτελούν τη στόχευση της Κυβέρνησης η οποία υλοποιεί μεταρρυθμίσεις παράλληλα με την εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των ευάλωτων.

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ξεκίνησε με την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές.

Αποφάσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν σε ένα σημαντικό κομμάτι του ευρύτερου πακέτου ενισχύσεων και ελαφρύνσεων ύψους πάνω από 2,5 δισ. ευρώ, πυρήνας του οποίου είναι η σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και αναμένεται να φανεί στις «τσέπες» των φορολογούμενων από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Φοροελαφρύνσεις

Στο επίκεντρο της φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκεται η μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών όπως και οι μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των φορολογικών βαρών στη μεσαία τάξη των μισθωτών και στις οικογένειες με παιδιά με το βλέμμα στο ζήτημα του δημογραφικού. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την τελευταία εβδομάδα του φθινοπώρου ανακοινώθηκαν δύο ακόμη μεταρρυθμίσεις που αφορούν:

στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με στόχο την επέκταση τους σε περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους στην ελληνική οικονομία και

και στη δημιουργία του νέου φορέα Εθνικού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης στην αρμοδιότητα του οποίου θα περάσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

«Ιστορική» χαρακτηρίστηκε η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις καθώς σηματοδοτεί την κατάργηση μνημονιακών νόμων και γίνεται επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης της χώρας από τους δανειστές. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσία των προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΒΕ, των Εμπόρων και του ΣΕΤΕ με προοπτική να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του 2026

Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Την κατάργηση μνημονιακού μέτρου που αφορούσε στη μετενέργεια και προβλέπει ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών στις διαπραγματεύσεις σε διάστημα 3 μηνών επανέρχεται πλήρως το καθεστώς που ίσχυε πριν τις διαπραγματεύσεις μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης

Τη μείωση από το 50% σε 40% της ελάχιστης εκπροσώπησης των εργαζομένων σε έναν κλάδο προκειμένου η συμφωνία για την συλλογική σύμβαση να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαιτησία σε περιπτώσεις διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότεροι εργαζόμενοι, αφού προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων θα καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Στο Κτηματολόγιο οι Υπηρεσίες Δόμησης

Ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα είναι πλέον αρμόδιος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που ανήκει σήμερα στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Πρόκειται για μεταρρύθμιση που αφορά στην αναμόρφωση των υπηρεσιών δόμησης με την δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης (“one-stop-shop”) για όλα τα θέματα που αφορούν το ακίνητο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη δόμηση. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δεδομένου ότι οι σημερινές Υπηρεσίες Δόμησης λαμβάνουν την χαμηλότερη βαθμολογία (3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών συγκριτικά με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Στόχος είναι στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026 να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος, τον Ιούνιο του 2026 να ξεκινήσει η εφαρμογή του αρχικά σε 3 Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα και στις αρχές του 2027 να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Μεταξύ των επόμενων παρεμβάσεων που λαμβάνουν θέση στην μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης είναι: