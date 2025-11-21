Αύξηση 3% στον τζίρο του λιανεμπορίου το γ' τρίμηνο του 2025

Αύξηση 3% σημείωσε το γ' τρίμηνο εφέτος ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας και ανήλθε σε 19.909.855 χιλ. ευρώ, έναντι των 19.336.137 χιλ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2024, ενώ υπήρξε και αύξηση 4,7% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.020.709 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 7.243.535 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.044.227 χιλ. ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 6.876.444 χιλ. ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (41,1%).

*Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (31,3%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (8,7%).

*Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα (6%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (4,8%).

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,9%).

Ενώ οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,3%).

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,9%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (4,5%).

*Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3,5%).

Αντίθετα, οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1,5%).

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,3%).

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11.547.153 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11.499.192 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.347.593 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.277.407 χιλ. ευρώ.