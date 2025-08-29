Άνοδος 3% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Ιούνιο - Η εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο

Άνοδο της τάξης του 3% σημείωσε ο τζίρος στο λιανεμπόριο κατά τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 7,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Η εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο

Υπενθυμίζεται ότι αύξηση της τάξης του 2,5% σημείωσε ο τζίρος στο λιανεμπόριο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τα 19 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.020.709 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 18.561.250 χιλ. ευρώ και αύξηση 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16.166.013 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.876.444 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6.773.139 χιλ. ευρώ και αύξηση 23,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.589.055 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 10.910.634 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ.