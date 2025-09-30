Λιανεμπόριο: Αύξηση τζίρου 4% τον Ιούλιο – Μείωση σε ενδυση και υπόδηση

Αυξημένος ήταν ο τζίρος των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε φαρμακευτικά-καλλυντικά (12,8%), βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη (8,9%), έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (5,7%), τρόφιμα-ποτά-καπνό (3,3%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,5%) και καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,5%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν σε ένδυση-υπόδηση (5,3%) και πολυκαταστήματα (0,6%).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.