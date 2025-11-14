Μικρή αύξηση 0,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Eτήσια αύξηση 0,4% σημείωσε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσιες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,4%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,03%.

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Μηνιαίες μεταβολές

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,2%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,2%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,2%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: