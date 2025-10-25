Ιστορικό ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια: Το ενεργητικό αγγίζει τα 28 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους στο κλείσιμο του εννεαμήνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2025 να διαμορφώνεται στα 28 δισ. ευρώ, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2004.



Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 22 δισ. ευρώ και πλέον να διαμορφώνεται στα 28 δισ., από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018.

Μόνο μέσα στο 2025 ζεστό χρήμα άνω των 4 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια. Να σημειωθεί ότι η χειρότερη επίδοση είχε καταγραφεί το 2012 με 5,9 δισ. και το 1022 με 5,2 δισ. ευρώ.



Την ίδια ώρα αυξάνεται κατακόρυφα το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης και στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025 ξεπέρασε τα 47 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 5,43% από το προηγούμενο τρίμηνο και 19,93% από το τέλος του 2024.



Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαιών στον κλάδο του Asset Management, ανέρχεται σε 5,66% από το προηγούμενο τρίμηνο και σε 18,01% από την αρχή του έτους, με ποσό 12,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.



Οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε 1,33 δισ. ευρώ, με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους 4,23 δισ. ευρώ.



Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές 2,59 δισ. από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds - με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα.

Σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος 432 εκατ. ευρώ.



Οι μεγαλύτερες αποδόσεις στα μετοχικά αμοιβαία



Λόγω των χαμηλών αποδόσεων στις καταθέσεις, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις



Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:



Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 44,10%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 37,17%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 12,06%

Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 11,51%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 10,06%



Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε 771 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των 500 εκατ. ευρώ.



Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,53% στα 5,93 δισ. ευρώ σε σχέση με την 30.06.2024 και 0,19% σε σχέση με την 31/12/2024.



Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε ως εξής: το 52% στα Ομολογιακά, το 16% στα Μεικτά Α/Κ , το 14% στα Μετοχικά Α/Κ το 9% στα Funds of Funds, το 5% στα Α/Κ χρηματαγοράς και το 4% στα σύνθετα.



Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (μερίδιο αγοράς 25,23%), η Alpha AEΔΑΚ (μερίδιο 21,82%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ (μερίδιο 20,32%) και Εθνική AΕΔΑΚ (μερίδιο 15,79%).