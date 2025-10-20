Πληρωμές μέσω IRIS: Tι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες

Από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν το σύστημα άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών IRIS που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και POS.

To σύστημα αυτό επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής άμεσα ενώ τόσο ο αγοραστής όσο και ο επιχειρηματίας ενημερώνονται σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων για τη μεταφορά των χρημάτων.

Στους πολίτες που θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικής συναλλαγής, δίνεται η δυνατότητα για αγορές καθημερινά μέχρι το ποσό των 500 ευρώ ενώ και οι επιχειρηματίες που θα το υιοθετήσουν υπάρχουν οφέλη όπως η καταβολή μικρότερης προμήθειας σε σχέση με αυτή που χρεώνουν οι τράπεζες για τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη από το υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή προστίμου 10.000 και 20.000 ευρώ (ανάλογα με το είδος των βιβλίων) στις επιχειρήσεις που δε θα δίνουν στους πελάτες τους αυτή τη δυνατότητα πληρωμής.