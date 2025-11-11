Πειραιώς: Προς περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας το 2026

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των κρατικών ομολόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία ανάπτυξης της κάθε οικονομίας

Μία επιπλέον αναβάθμιση την πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, στο Baa2, περιμένει μέσα στο 2026 η Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από μια μακρά περίοδο όπου η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των ελληνικών κρατικών ομολόγων δεν αντανακλούσε μόνο την επιδείνωση των μακροοικονομικών δεδομένων αλλά και εξωγενείς παράγοντες και ιδιοσυγκρασιακά ρίσκα, η πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου σε Βaa3 έρχεται να ευθυγραμμίσει πλήρως την «επίσημη» αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου με τις «θεωρητικές» εκτιμήσεις του υποδείγματος της, σημειώνει η τράπεζα σε ανάλυσή της.

Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των κρατικών ομολόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία ανάπτυξης της κάθε οικονομίας καθώς επηρεάζει όχι μόνο το κόστος δανεισμού της κάθε οικονομίας – και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και τη δυνατότητα αυτής καθαυτής της πρόσβασης στις αγορές – αλλά και το κόστος δανεισμού ολόκληρης της οικονομίας, τραπεζών, επιχειρήσεων και εν τέλη νοικοκυριών.

Τα γενικά συμπεράσματα του υποδείγματος της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από μια ανάλυση των δεδομένων 123 οικονομιών, είναι ότι σε 27 περιπτώσεις η Moody’s αποδίδει υψηλότερη αξιολόγηση από αυτή του υποδείγματός της που είναι βασισμένο στα θεμελιώδη μεγέθη.

Ευθυγράμμιση υπάρχει για 35 οικονομίες, ενώ 61 χώρες λαμβάνουν πιο συντηρητικές αξιολογήσεις σε σχέση με ό,τι υποδεικνύουν οι βασικοί τους δείκτες.

Το υπόδειγμα τεσσάρων παραγόντων που χρησιμοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς βασίζεται σε προβλέψεις σημαντικών μακροοικονομικών μεγεθών, ώστε να εκτιμήσει την πιθανότητα κάθε χώρας να πετύχει συγκεκριμένη πιστοληπτική βαθμίδα έως το 2026.

Παρότι συνολικά αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης το 2026, η τράπεζα προβλέπει επίσης αυξημένη συσσώρευση στις χαμηλότερες κατηγορίες της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ανώτερα επίπεδα της κατηγορίας υψηλής απόδοσης.