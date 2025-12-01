Alpha Finance: Νέο κύμα αναβαθμίσεων και υψηλότερες τιμές στόχοι για τις τράπεζες

Η Alpha Finance, στο επικαιροποιημένο της σημείωμα για τον τραπεζικό κλάδο, ανεβάζει τις τιμές στόχους κατά 5-8%, αντανακλώντας τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας και το θετικό μομέντουμ, που έχει διαμορφωθεί για το 2026. Η χρηματιστηριακή τοποθετεί τις νέες τιμές στόχους στην κορυφή της ανάλυσής της, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στρατηγική «σταδιακής τοποθέτησης» ως τον ενδεδειγμένο τρόπο εισόδου στον κλάδο, δεδομένης της πιθανής μεταβλητότητας.

Οι νέες τιμές στόχοι αντανακλούν κυρίως τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας. Επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» για την Τράπεζα Κύπρου (στόχος τα €9,40), η οποία παραμένει η κορυφαία μας επιλογή στο τραπεζικό σύμπαν, καθώς και για την Eurobank (στόχος τα €4,10), την προτιμητέα μας περίπτωση μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, λόγω ισχυρής κερδοφορίας, αυξανόμενων διανομών και ευελιξίας από πλεονάζον κεφάλαιο. Διατηρεί επίσης θετική στάση για την Τράπεζα Πειραιώς (στόχος τα €8,10), όπου συνεχίζει να βλέπει περιθώριο ανατιμολόγησης, ενώ διατηρούμε σύσταση «διακράτησης» για την Εθνική Τράπεζα (στόχος €13,40), την οποία θεωρούμε δίκαια αποτιμημένη ελλείψει μη οργανικών ενεργειών.

Βάσει του αναθεωρημένου μοντέλου της χρηματιστηριακής, η αποτίμηση του κλάδου παραμένει ελκυστική: 1,18 φορές τον δείκτη P/TBV και 8,4 φορές τον δείκτη P/E για το 2026, επίπεδα που συνεχίζουν να υποδηλώνουν περιθώρια περαιτέρω ανατιμολόγησης. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις εσόδων για την τριετία 2025-2027 αναβαθμίζονται κατά 1,7%, οδηγώντας σε υψηλότερη παραγωγή PPI κατά 2,8% και καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 3,7%.

Η εικόνα για την αποδοτικότητα παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης RoTE διαμορφώνεται σε 16% κατά μέσο όρο για το 2025 και 15% για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος κινείται πλέον σε μια πιο σταθερή και προβλέψιμη τροχιά, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κεφαλαιακών διανομών. Η Alpha Finance σημειώνει ότι βραχυπρόθεσμα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με διοικήσεις και συναίνεση, διατηρώντας, όμως μία ελαφρά πιο συντηρητική στάση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Πέραν των αριθμών, η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα ενισχύεται από τη σταθερή πιστωτική επέκταση –με επίκεντρο τα επιχειρηματικά δάνεια σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και ακίνητα– καθώς και από τις θετικές ενδείξεις στην αγορά στεγαστικών, όπου οι κρατικές πρωτοβουλίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση. Τα καθαρά έσοδα τόκων στηρίζονται από το χαμηλό κόστος καταθέσεων και τις επιτοκιακές αντισταθμίσεις, ενώ οι προμήθειες ενισχύονται από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις τραπεζοασφάλειες.

Με τις μετοχές των τραπεζών να καταγράφουν άνοδο 81% από την αρχή του έτους, η Alpha Finance παραμένει θετική για το 2026, σημειώνοντας πως το προφίλ του κλάδου χαρακτηρίζεται πλέον από ισχυρή κερδοφορία, αυξανόμενες διανομές, πλεονάζον κεφάλαιο και ένα ευρύτερα θετικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.