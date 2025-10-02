Τράπεζα Πειραιώς: Εθελούσια για 200 εργαζόμενους με αποζημίωση έως 170.000 ευρώ

Το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θα «τρέχει» τις επόμενες 10 μέρες, μέχρι την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την ανανέωση του προσωπικού της.

Το πρόγραμμα που προσφέρει μέγιστη αποζημίωσης και bonus 170 χιλιάδες ευρώ, είναι στοχευμένο και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών και για το λόγο αυτό περιλαμβάνει πρόσθετα κίνητρα και παροχές για την υποστήριξη τους είτε επιλέξουν την οδό της συνταξιοδότησης, είτε επιλέξουν επαγγελματική μετάβαση.

Στόχος είναι η αποχώρηση περί των 200 εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η τράπεζα δίνει έμφαση στην ανανέωση του προσωπικού με εργαζόμενους που έχουν καλή γνώση της τεχνολογίας και μπορούν να υποστηρίξουν την εξυπηρέτηση της πελατείας με τα νέα δεδομένα που φέρνει και η ΑΙ.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εκτός του οικονομικού κινήτρου, εξασφαλίζει επίσης ιατροφαρμακευτική κάλυψη διάρκειας 7 ετών και τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής μετάβασης καριέρας ενώ δίνει την επιλογή άμεσης αποχώρησης ή αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια.

Ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και την ηλικία του εργαζόμενου το ανώτερο ποσό αποζημίωσης φτάνει τις 170 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ποσό προσαυξάνεται με με 2 επιπλέον μικτούς μηνιαίους μισθούς, για κάθε τέκνο του εργαζομένου που αποχωρεί.

Από την νέα εθελούσια έξοδο εξαιρούνται μονάδες όπως για παράδειγμα το Corporate και Investment Banking καθώς το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του τις επιχειρησιακές ανάγκες επιμέρους μονάδων.