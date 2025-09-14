O χρυσός έχει γίνει το νούμερο 1 ασφαλές καταφύγιο - Τα μυστικά της επένδυσης στο "κίτρινο μέταλλο"

Ο Χρυσός παραμένει το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο. 'Ανοδο πάνω από 30% από την αρχή του έτους καταγράφει η τιμή στους χρυσού, απόδοση που ξεπερνά κατά πολύ τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ σε πραγματικούς όρους (με πληθωρισμό) το ράλι θυμίζει την περίοδο 1979-1980.

Ο χρυσός ξεπέρασε, προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό, το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980, αγγίζοντας τα 3.643 δολάρια/ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές ευνοούν τον χρυσό καθώς θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή επενδύσεις που αναμένεται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία τους σε περιόδους αστάθειας και πτωτικών τάσεων της αγοράς. Επίσης ο χρυσός ενισχύεται σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού όπως αυτές των τελευταίων ετών.

Ιστορικά, ο χρυσός είχε αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτός ο κανόνας δεν... τηρείται.

Υπάρχει γενικά μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών του χρυσού και του δολαρίου. Όταν η αξία του δολαρίου μειώνεται, οι τιμές του χρυσού τείνουν να αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, όταν το δολάριο αυξάνεται σε αξία, οι τιμές του χρυσού τείνουν να μειώνονται.

Στην άνοδο της τιμής του «κίτρινου μετάλλου» έχουν συμβάλει και οι κεντρικές τράπεζες. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού παγκοσμίως είναι οι κεντρικές τράπεζες. Το 2024 πρόσθεσαν πάνω από 1.200 τόνους στα αποθέματά τους, στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.

Οι παγκόσμιες τοποθετήσεις σε ETFs χρυσού κατέγραψαν τον Αύγουστο τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

Αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι «βλέπουν» συνέχεια στο ράλι. «Ταύρος» για τον χρυσό δηλώνει η ελβετική UBS, «βλέπει» να συνεχίζει το ράλι μέχρι και τα 4.000 δολάρια!

Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Η Goldman Sachs «βλέπει» τα $ 3.700 στο τέλος του 2025, $ 4.000 το 2026, ενώ υπό προϋποθέσεις και τα $ 5.000 το 2027 και η JP Morgan τα $ 4.000 έως το β' τρίμηνο 2026.

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε στο χρυσό υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επενδύσετε.

Ένας τρόπος για να επενδύσετε σε χρυσό είναι να αγοράσετε φυσικό χρυσό. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ράβδους χρυσού (με τη μορφή ράβδων, ράβδων ή νομισμάτων) ή κοσμήματα.

Χρυσή λίρα

Ένας δεύτερος τρόπος είναι η Χρυσή λίρα. Στα μέσα Ιανουαρίου η τιμή της χρυσής λίρας έσπασε το φράγμα των 700 ευρώ, καταγράφοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ και συνέχισε ανοδικά έως και τα 826 ευρώ (τιμή πώλησης από την ΤτΕ) την περασμένη Πέμπτη. Η τιμή έχει αυξηθεί πάνω από 15% από τις αρχές του έτους.

Την ίδια ώρα η τιμή αγοράς από την ΤτΕ είναι στα 705 ευρώ με το spread μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης ξεπερνά τα 100 ευρώ, ένα spread «απαγορευτικό» για τοποθέτηση στο πολύτιμο μέταλλο, τουλάχιστον όσον αφορά τη φυσική του μορφή.

Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν και να πωλήσουν χρυσές λίρες Αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.

Σε περίπτωση συναλλαγής έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένης της προμήθειας με τραπεζική επιταγή, το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.500 ευρώ (το υπόλοιπο καταβάλλεται τοις μετρητοίς).

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής.

Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, η πληρωμή πραγματοποιείται στο γκισέ με άμεση μεταφορά πίστωσης ή με προσκόμιση τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του πελάτη ή και με κάρτα μέσω POS.

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού

Υπάρχουν επίσης πολλά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού (ETF). Ορισμένα ETF χρυσού επικεντρώνονται στις πτυχές του χρυσού ως εμπορεύματος, όπως οι διακυμάνσεις της τιμής. 'Αλλα θα επενδύσουν σε εταιρείες της βιομηχανίας χρυσού. Με τα ETF χρυσού, δεν κατέχετε το φυσικό εμπόρευμα, αλλά μάλλον μικρές ποσότητες περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον χρυσό μέσα σε ένα μόνο μερίδιο.

Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος επένδυσης σε χρυσό είναι μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού ή άλλων προϊόντων με μόχλευση, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι ο χρυσός. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προϊόντα με μόχλευση είναι πολύπλοκα μέσα και μπορεί να ενέχουν υψηλό κίνδυνο να χάσετε την επένδυσή σας ή και περισσότερο. Είναι μία μορφή επένδυσης για επαγγελματίες περισσότερο παρά για απλούς επενδυτές.

Μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού

Μπορείτε επίσης να επενδύσετε σε μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού. Αυτή είναι μια πιο έμμεση οδός επένδυσης σε χρυσό, καθώς δεν έχετε προσωπικά στην κατοχή σας τον χρυσό. Η αξία των μετοχών εξόρυξης χρυσού συνήθως αυξομειώνεται, ακολουθώντας στενά την τιμή του χρυσού. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις των τιμών και πρόσθετες εκτιμήσεις, όπως τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εξόρυξη. Εάν επενδύετε σε φυσικό χρυσό, το μόνο εισόδημα που λαμβάνετε από τον χρυσό είναι κέρδη σε περίπτωση που οι τιμές του χρυσού αυξηθούν σε σχέση με την τιμή αγοράς. Ωστόσο, ορισμένες μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού, για παράδειγμα, πληρώνουν μερίσματα, οπότε είναι δυνατόν να προκύψει παθητικό εισόδημα.