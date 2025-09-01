JP Morgan: Οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να είναι ελκυστικές - Ο χρησμός για την οικονομία

«Εποικοδομητική» (Constructive) παραμένει για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η JP Morgan, η οποία επαναλαμβάνει ότι βλέπει να συνδυάζει φθηνές αποτιμήσεις με σημαντικά υψηλές αποδόσεις και ελκυστικά μερίσματα, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες στους επενδυτές που αναζητούν φθηνές μετοχές. Ο δείκτης Forward P/E των ελληνικών μετοχών διαμορφώνεται στο 9,3x, 27% κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 30% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Αντίθετα, ο δείκτης P/Book βρίσκεται στο 1,4x, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποδηλώνοντας ότι η λογιστική αξία των ελληνικών εταιρειών παραμένει σταθερή και δεν υπάρχει υπερτίμηση.

Οι επενδυτές επωφελούνται επίσης από υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία αγγίζει το 3,4%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,6%). Ταυτόχρονα, η αγορά έχει αποδώσει εντυπωσιακά φέτος, με αύξηση 53% από την αρχή του έτους, πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής αγοράς, που κινείται κοντά στο 13%.

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή παραμένει μέτρια, με 5% για το 2025, 6% για το 2026 και 10% για το 2027, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2% το 2025 και στο 1,8% το 2026, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι προβλέψεις της JP Morgan για την ελληνική οικονομία είναι θετικές, με το ΑΕΠ το 2025 να αναμένεται να υπερβεί το 2%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Παρά τη μέτρια αναμενόμενη αύξηση κερδών, η φετινή χρηματιστηριακή δυναμική δείχνει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη χώρα, καθιστώντας την Ελλάδα προορισμό επενδύσεων για όσους αναζητούν σταθερό εισόδημα και σταδιακή ανάπτυξη.