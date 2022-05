Στη λίστα Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος παίκτης του NBA και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους του κόσμου, σύμφωνα με τη διάσημη λίστα του οικονομικού περιοδικού Forbes.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και MVP των περσινών τελικών, έχει ανέβει πια στο top10 της λίστας με τους αθλητές, έχοντας δίπλα του ονόματα όπως αυτά των Λεμπρόν Τζέιμς, Ρότζερ Φέντερερ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη 10η θέση της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, έχοντας έσοδα 80,9 εκατομμυρίων δολάρια, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Μέσι με 130 εκατομμύρια δολάρια.

Το top10 των αθλητών στο Forbes

1. Λιονέλ Μέσι, ποδόσφαιρο- 130 εκατομμύρια δολάρια

2. Λεμπρόν Τζέιμς, μπάσκετ- 121,2 εκατ. δολάρια

3. Κριστιάνο Ρονάλντο, ποδόσφαιρο- 115 εκατ. δολάρια

4. Νεϊμάρ, ποδόσφαιρο- 95 εκατ. δολάρια

5. Στέφεν Κάρι, μπάσκετ- 92,8 εκατ. δολάρια

6. Κέβιν Ντουράντ, μπάσκετ- 92,1 εκατ. δολάρια

7. Ρότζερ Φέντερερ, τένις- 90,7 εκατ. δολάρια

8. Κανέλο Αλβαρέζ, πυγμαχία- 90 εκατ. δολάρια

9. Τομ Μπρέιντι, αμερικανικό ποδόσφαιρο- 83,9 εκατ. δολάρια

10. Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπάσκετ- 80,9 εκατ. δολάρια

