Πρόταση «βόμβα» από Λουίς Χάμιλτον και Σερένα Γουίλιαμς για την αγορά της Τσέλσι απ' τον Αμπράμοβιτς

Η Τσέλσι παραμένει «ελεύθερη» και τώρα ο Λιούις Χάμιλτον με την Σερένα Γουίλιαμς φέρονται να «ψάχνονται» για την αγορά του κλαμπ.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και η κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο τένις φέρεται να σκέφτονται να βάλουν από δέκα εκατομμύρια λίρες στην προσπάθεια που κάνει ο Μάρτιν Μπρόουτον , ένας από τους ανθρώπους που έχουν βγει μπροστά για να αγοράσουν το κλαμπ του Λονδίνου από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ο 74χρονος Άγγλος επιχειρηματίας σερ Μάρτιν Μπρόουτον είναι στη λίστα με τους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι και εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με άλλους επιχειρηματίες και όχι προκειμένου να τον υποστηρίξουν στην πρότασή του για την αγορά των «μπλε», με τις ευλογίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

