Αναδυόμενες αγορές: Ρεκόρ έκδοσης ομολόγων από τράπεζες και εταιρείες

Οι τράπεζες και οι εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές εκτός Κίνας εκδίδουν διεθνή ομόλογα με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει καθώς το επιπλέον κόστος που απαιτούν οι επενδυτές για την κατοχή του χρέους τους σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007.

Οι εκδότες αυτοί άντλησαν τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, ρυθμός που αναμένεται να πλησιάσει τον συνολικό όγκο του 2021.

Τι αναμένεται από μεριάς Fed

Το ευνοϊκό κλίμα στις παγκόσμιες αγορές μετοχών και χρέους ωθεί τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν το μειωμένο κόστος δανεισμού. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι οι δασμοί που επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσουν μικρότερη ζημιά από ό,τι αρχικά φοβούνταν στην παγκόσμια οικονομία. Παρά τις απειλές για δασμούς σε μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, οι αγοραστές διεθνών ομολόγων εμφανίζονται όλο και πιο βέβαιοι ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, υπό την πίεση του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

«Η αγορά αρχίζει να προεξοφλεί μια πιο υποστηρικτική Fed. Πολλές εταιρείες που παρέμεναν στο περιθώριο τώρα κινητοποιούνται», δήλωσε ο Άλαν Σιάου, συνεπικεφαλής του τμήματος εταιρικού χρέους αναδυόμενων αγορών στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Ninety One. Αν και η συνολική απόδοση ενός δείκτη αναφοράς της JPMorgan για τα εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών παραμένει περίπου στο 6%, το spread έναντι των δεκαετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, δηλαδή το επιπλέον κόστος κινδύνου, έχει υποχωρήσει κάτω από τις 2 ποσοστιαίες μονάδες για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τι βλέπει η JP Morgan

Οι αναλυτές της JPMorgan προβλέπουν ότι οι συνολικές εκδόσεις διεθνούς εταιρικού χρέους εκτός Κίνας για το 2025 θα ανέλθουν στα 370 δισεκατομμύρια δολάρια, πλησιάζοντας το σύνολο του 2021. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Σιάου, οι αποπληρωμές χρεών από την περίοδο της πανδημίας είναι επίσης σημαντικές. «Αυτό που δεν φαίνεται στην επιφάνεια είναι ότι από την αρχή του έτους η καθαρή προσφορά είναι αρνητική», εξήγησε, καθώς τα προηγούμενα χρόνια οι εταιρείες απέφευγαν την αναχρηματοδότηση λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Ιδιαίτερα δραστήριες φέτος είναι οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας, που στράφηκαν στον δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν εγχώριες επενδύσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μεξικού προχώρησε πρόσφατα σε μια έκδοση ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μερική διάσωση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Pemex. Σύμφωνα με τον Σιάου, η αγορά παραμένει «παραδόξως ψύχραιμη» απέναντι στις δασμολογικές απειλές, εκτιμώντας ότι «η ουσία βρίσκεται στις λεπτομέρειες» των εξαιρέσεων που ισχύουν για βασικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.