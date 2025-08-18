Qantas: Πρόστιμο 59 εκατ. δολαρίων για παράνομες απολύσεις 1.820 εργαζομένων στην πανδημία

Η Qantas έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων κατά και μετά την πανδημία

Η Qantas Airways καταδικάστηκε από την Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη της Αυστραλίας να καταβάλει 90 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (59 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για τις παράνομες απολύσεις σχεδόν 2.000 εργαζομένων εδάφους κατά την πανδημία, σε μια απόφαση που συνοδεύτηκε από σφοδρή κριτική στην εταιρική κουλτούρα του αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Δευτέρας, τα 50 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν απευθείας στο Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές, που είχε προσφύγει κατά της Qantas, ενώ μέρος του υπολοίπου ενδέχεται να δοθεί στους απολυμένους εργαζομένους. Το πρόστιμο προστίθεται στη συμφωνία αποζημίωσης ύψους 120 εκατ. δολαρίων που είχε συναφθεί πέρυσι.

Οι απολύσεις έγιναν το 2020 επί θητείας του τότε CEO Άλαν Τζόις, όταν η εταιρεία ανέθεσε σε τρίτους τις υπηρεσίες εδάφους σε 10 αεροδρόμια, εν μέσω της κατάρρευσης των αερομεταφορών λόγω Covid-19. Το συνδικάτο υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν για να αποφευχθούν μελλοντικές διαπραγματεύσεις για μισθούς και συνθήκες εργασίας, καθώς και ενδεχόμενες απεργίες.

Στην απόφασή του, ο δικαστής Μάικλ Λι επέκρινε την κουλτούρα της Qantas, εξέφρασε αμφιβολίες για το επίπεδο ειλικρίνειας της συγγνώμης της εταιρείας και έκανε λόγο για «επιτελεστική μετάνοια». Καυτηρίασε μάλιστα το γεγονός ότι η σημερινή CEO, Βανέσα Χάντσον, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά περιορίστηκε σε ανακοινώσεις Τύπου.

Η Qantas έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων κατά και μετά την πανδημία, ανάμεσά τους και οι κατηγορίες ότι πούλησε εισιτήρια για χιλιάδες πτήσεις που είχαν ήδη ακυρωθεί — υπόθεση για την οποία συμφώνησε να πληρώσει 120 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις.

Ο Τζόις, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε συνέδριο στο Σίδνεϊ, υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες «σκληρές αλλά αναγκαίες» για να σωθεί η εταιρεία από την κατάρρευση. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου, Μάικλ Κέιν, χαρακτήρισε την απόφαση «ηχηρό μήνυμα 90 εκατ. δολαρίων προς την εταιρική Αυστραλία ότι οι εργαζόμενοι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους».

Η Qantas είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ανώτατο πρόστιμο έως 121 εκατ. δολαρίων για την υπόθεση.