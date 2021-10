Anadolu: Ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν και θα συζητήσουν για τα F-35

Στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τζο Μπάιντεν, όπως μετέδωσε το Anadolu, ψηλά στην ατζέντα θα βρίσκεται το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Το 2019 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξοβέλισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35 λόγω της αγοράς του συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Ωστόσο, η Τουρκία υποστήριξε ότι οι S-400 δεν θα ενσωματωθούν στα συστήματα του ΝΑΤΟ και δεν αποτελούν απειλή για τη συμμαχία ή τον οπλισμό της.

Επίσης, η Άγκυρα έχει προτείνει επανειλημμένα τη σύσταση επιτροπής για τη διευκρίνιση του θέματος.

Turkey's Erdogan says to discuss F-35 jets with Biden in Glasgow -Anadolu https://t.co/p3c6jJhSW3 pic.twitter.com/KIuVKPn0rI