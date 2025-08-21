Έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι σε ηλικία 59 ετών ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ πρώην υφυπουργός Οικονομικών, και βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος. Όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υψηλόβαθμη πηγή της ΝΔ, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπέστη ανακοπή καρδιάς στις 12:45 το μεσημέρι ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ μπαρ της Χαλκιδικής.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κεντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε. Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ήταν δημόσιος υπάλληλος και εργάστηκε ως εφοριακός.

Την περίοδο 1995 - 1998 διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Κυψέλης Ημαθίας.

Από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ εφοριακών Ημαθίας - Πέλλας - Πιερίας.

Την περίοδο 2007 - 2010 διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 - 2008, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Τον Νοέμβριο του 2010 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Βέροιας ενώ από το 2010 ήταν Αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.

Τον Ιούνιο του 2012, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, στην κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Αύγουστο του 2023 και μέχρι τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε ΓΓ της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.