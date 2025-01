ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ολοκληρώνει την απαγόρευση των κινεζικών οχημάτων

Η απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν οριστικοποιεί τους κανόνες που θα απαγορεύουν ουσιαστικά σχεδόν όλα τα κινεζικά αυτοκίνητα και φορτηγά από την αγορά των ΗΠΑ, ως μέρος της προσπάθειας καταστολής επέκτασης του λογισμικού και του υλικού οχημάτων από την Κίνα.

Η τελευταία κίνηση της Ουάσιγκτον κατά των κινεζικών οχημάτων έρχεται αφότου το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει παρόμοια καταστολή σε drones κινεζικής κατασκευής, στον απόηχο των απότομων αυξήσεων των δασμών του περασμένου έτους στις εισαγωγές των ηλεκτρικών της οχημάτων, αναφέρει το Reuters.

«Είναι πραγματικά σημαντικό γιατί δεν θέλουμε δύο εκατομμύρια κινεζικά αυτοκίνητα στο δρόμο και μετά να συνειδητοποιούμε οτι έχουμε μια απειλή», είπε η υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο στο Reuters, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Τον Σεπτέμβριο, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, πρότεινε μια σαρωτική απαγόρευση του βασικού κινεζικού λογισμικού και υλικού σε συνδεδεμένα οχήματα στους αμερικανικούς δρόμους, με απαγορεύσεις λογισμικού να ισχύουν από το έτος μοντέλου 2027 και εκείνες στο υλικό το 2029. Επίσης, απαγορεύουν στις κινεζικές εταιρείες αυτοκινήτων να κάνουν δοκιμές με αυτοκινούμενα οχήματα στους δρόμους των ΗΠΑ.

