Σε ιστορικό χαμηλό η τουρκική λίρα αναφέρει το Reuters και προκαλεί... την οργή του Ερντογάν

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σήμερα σε χαμηλό επίπεδο – ρεκόρ, λόγω ανησυχιών για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και της ενίσχυσης του δολαρίου, προκαλώντας εκνευρισμό στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν να απαντά στο πρακτορείο Reuters, διαψεύδοντας είδηση σχετικά με τον λόγο της "βύθισης" της τουρκικής λίρας.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος διαμορφωνόταν στις 8,93 λίρες ανά δολάριο στις 13:13 (ώρα Ελλάδας), καλύπτοντας μέρος των απωλειών της από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 8,9750 δολαρίων που είχε υποχωρήσει νωρίτερα, αλλά με απώλειες 0,5% από το χθεσινό επίπεδο των 8,8800 δολαρίων. Από την αρχή του έτους, η λίρα έχει υποχωρήσει 16% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Τραπεζίτες ανέφεραν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η αδυναμία της λίρας οφείλεται εν μέρει σε τηλεγράφημα του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές που σημείωναν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χάνει την εμπιστοσύνη του στον διοικητή της κεντρικής τράπεζας αναφορικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Το δολάριο, εξάλλου, ενισχυόταν λόγω της αύξησης των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν, ο Φαρετίν Αλτούν, έγραψε στο Twitter ότι το τηλεγράφημα του Reuters ήταν ψευδές, χωρίς να αναφέρει κάτι άλλο, οδηγώντας εν μέρει στην ανάκαμψη της λίρας, σύμφωνα με χρηματιστές.

Fake news used to be a problem on social media.



It seems that the mainstream media, too, suffers from the same issue now.



That even major organizations spread such lies is deeply concerning.



Fake News ?? pic.twitter.com/HVvqbac1j4