Αφγανιστάν: Περίεργα βίντεο με τους Ταλιμπάν να παίζουν σε λούνα παρκ σαν μικρά παιδιά (vid)

Το γύρο των social media κάνουν βίντεο με Ταλιμπάν σε λούνα παρκ, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και την κατάληψη της χώρας από τους φανατικούς ισλαμιστές.

Οι Ταλιμπάν έχουν συνδεθεί με ένα σκληρό ισλαμιστικό υπερσυντηριτικό κίνημα, που έως το 2001 κυβερνούσε το Αφγανιστάν, εκτελούσε, βασάνιζε και θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερες. Ωστόσο, τα βίντεο που έρχονται από το Αφγανιστάν δείχνουν Ταλιμπάν να χαίρονται σαν μικρά παιδιά σε λούνα παρκ της Καμπούλ.

Τα βίντεο δείχνουν μαχητές των Ταλιμπάν να παίζουν συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και να κάνουν γύρους πάνω σε αλογάκια για μικρά παιδιά. Αυτά τα βίντεο κάνουν τις τελευταίες μέρες το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media.

Βίντεο από λούνα παρκ στην Καμπούλ ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter ο δημοσιογράφος του Reuters, Χαμίντ Σαλίζι.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK