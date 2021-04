Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος - Η ανάρτηση της Ελισάβετ - Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Ο Δούκας του Εδιμβούργου χαρακτηρίστηκε κάποτε από τη βασίλισσα ως «η δύναμή της» και η παρουσία του δίπλα της ήταν διαρκής για περισσότερα από 70 χρόνια. Γεννημένος το 1921, ο Φίλιππος υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και έγινε γνωστός με την πάροδο των ετών για τα αστεία του. Αφού γνώρισε για πρώτη φορά τη βασίλισσα, η Ελισσάβετ «δεν κοίταξε ποτέ κανέναν άλλο». Παραμερίζοντας τις δικές του φιλοδοξίες σταδιοδρομίας, απέδειξε την έντονη αίσθηση του καθήκοντος να υπηρετεί τη χώρα κάθε χρόνο, αρνούμενος να σταματήσει να εργάζεται ακόμη και στη δεκαετία του '90. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ο Φίλιππος ταλαιπωρήθηκε με προβλήματα υγείας ενώ έκανε επέμβαση στην καρδιά.

Το πρωτόκολλο

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn