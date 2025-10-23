Πετρέλαιο: Άλμα στο αργό μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος ρωσικών ομίλων

Η εκτόξευση του Brent πάνω από 7% τις τελευταίες δύο ημέρες είναι η μεγαλύτερη ανάκαμψη των τελευταίων δύο ετών.

Η τιμή του αργού συνέχισε την ανοδική της πορεία σήμερα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%, μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων Rosneft et Lukoil που θα μπορούσαν να περιορίσουν την προφορά στην αγορά πετρελαίου.

Παρά το γεγονός ότι στην αγορά πετρελαίου επικρατεί η πεποίθηση ότι υπάρχει υπερπροσφορά, «η αφθονία της προμήθειας αν και μετριάζει τον αντίκτυπο αυτών των κυρώσεων, δεν μπορεί να υποτιμηθεί», αναφέρει το Bloomberg σε ανάλυσή του.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η Ρωσία έχει μεγάλη εμπειρία στην παράκαμψη των κυρώσεων, με τις επιπτώσεις της εφαρμογής των τελευταίων να μην είναι ακόμα σαφείς.

Για κάποιους αναλυτές, οι εν λόγω κυρώσεις δείχνουν μία στροφή της στάσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Ρωσία και είναι πιθανόν να ανοίγουν τον δρόμο για αυστηρότερη στάση.

«Η αβεβαιότητα έγκειται στο πόσο αποτελεσματικές θα είναι αυτές οι κυρώσεις και ποια θα είναι η πραγματική τους επίδραση στις εξαγωγές», ανέφερε ο Warren Patterson, επικεφαλής της στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep NV στη Σιγκαπούρη

Στις 12:20 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας παράδοσης Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 5,05% στα 65,75 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης του ίδιου μήνα, κατέγραψε άνοδο 5,18% στα 61,53 δολάρια.