Premia Properties: Σύσταση buy και τιμή στόχος 1,57 ευρώ από την Eurobank Equities

H Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «buy» (αγορά) για την Premia, αλλά κατεβάζει τον πήχη για την τιμή-στόχο στο 1,57 ευρώ, από 1,62 ευρώ προηγουμένως. Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 27 Οκτωβρίου (1,36 ευρώ), το περιθώριο ανόδου αγγίζει το 15,5% και με προσδοκώμενη μερισματική απόδοση 3%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται σε 18,5%.

Η μετοχή της Premia έχει ενισχυθεί κατά περίπου 7% από την αρχή του έτους, με το discount έναντι του NAV (Καθαρή Αξία Ενεργητικού – Net Asset Value) να έχει περιοριστεί από άνω του 40% σε λιγότερο από 35% με βάση το εκτιμώμενο NAV για το 2025. Παρά τη βελτίωση αυτή, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε επίπεδα «deep value» (βαθιά αξία), αντικατοπτρίζοντας τη διαρκή επιφυλακτικότητα των επενδυτών λόγω της μόχλευσης και των περιορισμών του ισολογισμού.

Η Eurobank Equities στηρίζει την τιμή-στόχο της σε discount 25% επί του εκτιμώμενου NAV για το 2026, έναντι 20% που χρησιμοποιεί για άλλες ΑΕΕΑΠ, λόγω του υψηλότερου δανεισμού. Το αποτέλεσμα είναι η τιμή-στόχος να μειωθεί στο 1,57 ευρώ ανά μετοχή, αντικατοπτρίζοντας τον συνδυασμό αναθεωρημένων εκτιμήσεων, τη μετάθεση της αποτίμησης στο 2026 και την αύξηση του αριθμού μετοχών μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει περιθώριο για re-rating, καθώς βελτιώνεται η ορατότητα των ταμειακών ροών και η μόχλευση ομαλοποιείται σταδιακά.

Για το 2025 αναμένονται έσοδα 35,1 εκατ. ευρώ, EBITDA 23,3 εκατ. ευρώ (+3% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση) και καθαρά κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η Eurobank Equities προβλέπει επίσης ότι ο δείκτης NAV/μετοχή θα μειωθεί κατά περίπου 6% για το 2025, εξαιτίας της αραίωσης (dilution) από την έκδοση νέων μετοχών. Ωστόσο, για την περίοδο 2026-2027, η ενίσχυση των εσόδων από μισθώματα αναμένεται να αυξήσει το EBITDA κατά 21%-29% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων, με το FFO (Funds From Operations – Λειτουργικές Ταμειακές Ροές) να διαμορφώνεται σε 15,4 εκατ. ευρώ το 2026 και 19,9 εκατ. ευρώ το 2027, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, το επενδυτικό σχέδιο της Premia ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027, έναντι 50 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονταν στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων κινήσεων είναι η εξαγορά του ξενοδοχείου Sunwing Arguineguin στην Ισπανία (64 εκατ. ευρώ), η επένδυση περίπου 73 εκατ. ευρώ για δύο ξενοδοχεία στην Κω, καθώς και έργα ανακατασκευής φοιτητικών κατοικιών σε Ξάνθη, Λάρισα και Καισαριανή.

Το σχέδιο αυτό θα οδηγήσει σε μέση ετήσια αύξηση (CAGR) 23% στα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο 2024-2028 και θα ανεβάσει την αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) σε περίπου 718 εκατ. ευρώ το 2028, με αύξηση 10% σε ετήσια βάση. Το NAV/μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με ρυθμό περίπου 4% ετησίως, καθώς η Premia συνεχίζει την ανάπτυξή της με πειθαρχημένη κεφαλαιακή πολιτική, όπως σημειώνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τον δείκτη διανομής (payout ratio) 50% ως ποσοστό επί του FFO.