O Tραμπ διακόπτει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά – Αιτία μια διαφήμιση

Κατηγόρησε τον Καναδά ότι προσπαθεί να επηρεάσει μια εκκρεμή υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Την απόφασή του να τερματίσει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, επειδή η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο έβγαλε στον αέρα μια διαφήμιση που παρουσίαζε τον πρώην πρόεδρο Ronald Reagan να μιλά αρνητικά για τους δασμούς.

Στην ανακοίνωσή του, ο Trump κατηγόρησε τον Καναδά ότι προσπαθεί να επηρεάσει μια εκκρεμή υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει πολλούς από τους δασμούς του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον Καναδά.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute ότι η διαφήμιση διαστρεβλώνει μια προεδρική ραδιοφωνική ομιλία που εκφώνησε ο Reagan τον Απρίλιο του 1987 και ότι οι δηλώσεις του υπέστησαν επεξεργασία, χωρίς άδεια.

Το ίδρυμα δεν διευκρίνισε με ποιο τρόπο έχουν διαστρεβλωθεί οι δηλώσεις, όμως ενθάρρυνε τον κόσμο να ακούσει ένα μη επεξεργασμένο βίντεο της ομιλίας του στο κανάλι του στο YouTube. Ανέφερε επίσης ότι εξετάζει τις νομικές του επιλογές.

«Το Ronald Reagan Foundation μόλις ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς χρησιμοποίησε δολίως μια διαφήμιση, η οποία είναι ΨΕΥΤΙΚΗ, στην οποία ο Ronald Reagan μιλάει αρνητικά για τους δασμούς», έγραψε ο Trump σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Το έκαναν αυτό μόνο για να παρέμβουν στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων», πρόσθεσε.

«ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ. Με βάση την απαράδεκτη συμπεριφορά τους, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ», έγραψε ο Trump.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, δήλωσε στις 14 Οκτωβρίου ότι η επαρχία θα δαπανήσει 75 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις που θα προβληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Reagan να επικρίνει τους δασμούς.

«Και θα επαναλάβουμε αυτό το μήνυμα σε κάθε Ρεπουμπλικανική περιφέρεια που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Ford, ο οποίος σημείωσε πως είναι «μεγάλος θαυμαστής του Ronald Reagan».

Ο Ford δημοσίευσε τη διαφήμιση στο X στις 16 Οκτωβρίου.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

Στη διαφήμιση, ο Reagan ακούγεται να λέει: «Όταν κάποιος λέει, “Ας επιβάλουμε δασμούς στις ξένες εισαγωγές”, φαίνεται ότι κάνει κάτι πατριωτικό, προστατεύοντας τα αμερικανικά προϊόντα και θέσεις εργασίας».

«Και μερικές φορές, για μικρό χρονικό διάστημα λειτουργεί, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα», λέει ο Reagan, καθώς προβάλλονται εικόνες αμερικανικών τοπίων, σκηνές από σπίτια και χώρους εργασίας. «Αλλά μακροπρόθεσμα, τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό εργαζόμενο και καταναλωτή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Trump τερματίζει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά. Στις 27 Ιουνίου, είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «τερματίζουν ΟΛΕΣ τις συζητήσεις για το εμπόριο με τον Καναδά» σε απάντηση στην απόφαση της Οτάβα να επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Καναδάς ανακάλεσε αυτόν τον φόρο δύο ημέρες αργότερα.