Εμπορική συμφωνία με τη Ν. Κορέα ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Τραμπ – Τι προβλέπει

ΗΠΑ και Νότια Κορέα οριστικοποίησαν τους όρους της εμπορικής τους συμφωνίας, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων πάνω στις λεπτομέρειες ενός γενικού πλαισίου στο οποίο είχαν καταλήξει τον Ιούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Nτόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ν. Κορέα, κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο πρόεδρος της χώρας, Lee Jae Myung, στο πλαίσιο της συνόδου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC).

«Πράγματι καταλήξαμε σε συμφωνία για το εμπόριο», είπε ο Τραμπ μιλώντας στους δημοσιογράφους, καθώς έσφιγγε το χέρι του Lee, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του δείπνου, είπε ότι οι συναντήσεις του με τη Ν. Κορέα ήταν πολύ σημαντικές, καθώς «σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιήθηκε μια εμπορική συμφωνία».

Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε ο προσωπάρχης της Ν. Κορέας, Kim Yong-beom, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως είπε, η Σεούλ θα ξοδέψει 150 δισ. δολάρια για τη ναυπήγηση πλοίων στις ΗΠΑ και θα κάνει επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων.

Οι εμπορικές συνομιλίες της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ βρίσκονταν σε αδιέξοδο για περίπου τρεις μήνες, αφότου οι δύο πλευρές έσπευσαν να υπογράψουν μια αρχική συμφωνία στα τέλη Ιουλίου, η οποία περιόρισε τους αμερικανικούς δασμούς στα κορεατικά προϊόντα στο 15%.

Οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές κορεατικών αυτοκινήτων παρέμειναν στο 25%, όσο οι συνομιλίες συνεχίζονταν. Αυτό άφησε τις αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας με ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των Ιαπώνων αντιπάλων τους, καθώς το Τόκιο ολοκλήρωσε τη δική του εμπορική συμφωνία τον Σεπτέμβριο. Αυτοί οι δασμοί θα μειωθούν τώρα στο 15%, σύμφωνα με τον Kim.

Λίγες μέρες πριν από την επισφράγιση της συμφωνίας, ο Lee είχε πει ότι οι βασικές λεπτομέρειες ενός επενδυτικού πακέτου 350 δισ. δολαρίων παρέμεναν ένα σημείο τριβής, ενώ ο Trump είχε δηλώσει ότι η συμφωνία ήταν «αρκετά κοντά» στην ολοκλήρωση, μαρτυρώντας ένα χάσμα στις αντιλήψεις, ακόμη και την ώρα που οι συνομιλίες πλησίαζαν στη γραμμή του τερματισμού.

«Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα», είπε ο Trump. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι συζητήθηκαν επίσης θέματα εθνικής ασφάλειας και ότι δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη Νότια Κορέα στις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα.

Ο Kim δήλωσε ότι βάσει της συμφωνίας, οι επενδύσεις στις ΗΠΑ θα περιορίζονται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Προ ημερών, η Τράπεζα της Κορέας είχε εκτιμήσει ότι αυτό είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να διαθέσει η χώρα σε δολάρια, χωρίς να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική αγορά συναλλάγματος.

Η συμφωνία δίνει στον Τραμπ μια ακόμη επιτυχία, την οποία μπορεί να συμπεριλάβει τη λίστα με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία. Η πιο κρίσιμη συνάντηση, πάντως, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, όταν ο Trump θα συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping.