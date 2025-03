Αεροπορικό χάος στην Ευρώπη: 1.351 πτήσεις ακυρώνονται ή εκτρέπονται μετά το κλείσιμο του Χίθροου

Η απότομη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου, στη Βρετανία, ενός από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μια καταστροφική διακοπή ρεύματος, που οφείλεται σε πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Hayes, ανάγκασε το αεροδρόμιο να διακόψει τη λειτουργία του για 24 ώρες, με αποτέλεσμα δεκάδες πτήσεις να ακυρωθούν ή να εκτραπούν.

London Heathrow Airport has been closed after a massive fire at an electrical substation in nearby Hayes caused widespread power outages. pic.twitter.com/3nF7Ps5dnm

Το Χίθροου, σημειώνει η Daily Mail, εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 ταξιδιώτες ημερησίως, και το κλείσιμό του την Παρασκευή προκάλεσε κύμα καθυστερήσεων και αλλαγών σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το FlightRadar, αμερικανικές πτήσεις που κατευθύνονταν προς το Λονδίνο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, ενώ συνολικά 120 αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα είτε εκτράπηκαν είτε επέστρεψαν στον αρχικό τους προορισμό.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation.

There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8

— Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025