Fed: Μείωσε τα επιτοκία κατά 25 μοναδες βασης- Ανοίξε την πόρτα για δύο ακόμη μειώσεις μέσα στο 2025

Σε μείωση του βασικού επιτοκίου της κατά 25 μονάδες βάσης, όπως είχε προεξοφληθεί από τις αγορές, προχώρησε η Fed, στέλνοντας σήμα ότι θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια με σταθερό ρυθμό κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους, καθώς οι διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής σπεύδουν να ανταποκριθούν στις ανησυχίες για την εξασθένηση της αγοράς εργασίας. Η κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε από τα περισσότερα μέλη που είχε διορίσει ο Αμερικανός πρόεδρος στο δ.σ. της κεντρικής τράπεζας.

Ουσιαστικά, οι αξιωματούχοι της Fed προανήγγειλαν δύο ακόμη μειώσεις έως το τέλος του έτους, ύστερα από μήνες έντονων πιέσεων από τον Λευκό Οίκο για χαλάρωση του κόστους δανεισμού.

Στην απόφαση μετριοπαθούς μείωσης των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο αναφέρθηκε ο Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Fed, στέλνοντας έτσι το σήμα πως η αγορά δεν θα πρέπει να ερμηνεύσει την κίνηση αυτή ως την έναρξη ενός μακρύ κύκλου διαδοχικών περικοπών.

«Μπορείτε να το θεωρήσετε, κατά κάποιον τρόπο, μια μείωση για τη διαχείριση του ρίσκου», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι υπάρχει μια «πολύ διαφορετική εικόνα» όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά εργασίας, η οποία, όπως είπε, «πραγματικά επιβραδύνεται».

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με πλειοψηφία 11 υπέρ, εξαιρουμένου ενός, υπέρ της μείωσης του εύρους πλαισίου για το βασικό επιτόκιο στο 4%-4,25%, μετά από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις χωρίς αλλαγή.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο νέος διοκητής Στίβεν Μίραν, ο οποίος εντάχθηκε στο δ.σ. μόλις την Τρίτη και βρίσκεται σε άδεια από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου. Ο Μίραν διαφώνησε, προτιμώντας πιο επιθετική μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ο κ. Πάουελ, εξήγησε πως υπήρχε πολύ μικρή στήριξη στο συμβούλιο για την πιθανότητα μιας μεγαλύτερης αύξησης κατά 50 μονάδες, δεδομένων των στοιχείων της οικονομίας και δη, του πληθωρισμού.

«Δεν υπήρξε καθόλου ευρεία υποστήριξη για μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Πιστεύω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε προχωρήσει τόσο σε πολύ μεγάλες αυξήσεις όσο και σε πολύ μεγάλες μειώσεις επιτοκίων και τείνουμε να τις εφαρμόζουμε σε περιόδους όπου η πολιτική φαίνεται εκτός τόπου και χρειάζεται να κινηθεί γρήγορα σε ένα νέο πλαίσιο. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση τώρα, αντιθέτως, αισθάνομαι ότι η πολιτική μας έχει λειτουργήσει σωστά μέχρι στιγμής φέτος» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Fed σχολίασε ότι το συμβούλιο παραμένει επικεντρωμένο στην τήρηση του διπλού στόχου της Fed. Όμως, παραδέχτηκε ότι καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση προσπαθώντας να ισορροπήσει τις δύο κατευθύνσεις, καθώς τα καθοδικά ρίσκα για την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί με την αποδυνάμωση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και τα ανοδικά ρίσκα για τον πληθωρισμό έχουν ενισχυθεί.

Ο πληθωρισμός, όπως τόνισε, έχει μεν περιοριστεί αισθητά, αλλά παραμένει ανθεκτικός, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το όριο του 2%.

«Παρότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό, έχει σημειώσει μικρή άνοδο, οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός έχει πρόσφατα κινηθεί ανοδικά και παραμένει σχετικά αυξημένος», τόνισε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για μια δύσκολη ισορροπία που πρέπει να βρεθεί κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Η δυσκολία της αναζήτησης της σωστής ισορροπίας αποτυπώνεται και στο αναθεωρημένο dot plot που «βλέπει» μεν δύο ακόμη περικοπές των επιτοκίων τη φετινή χρονιά, αλλά αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για το 2026 σε μόνο μία περικοπή, όταν οι traders στη Wall Street «ποντάρουν» σε δύο με τρεις μειώσεις το επόμενο έτος.

Ο κ. Πάουελ επανέλαβε δε, την εκτίμηση που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν πως οι δασμοί έχουν αρχίσει να ωθούν ανοδικά τις τιμές αρκετών προϊόντων, αν και ο ευρύτερος αντίκτυπος των δασμών δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη.

Όσον αφορά τις πολιτικές παρεμβάσεις (ουσιαστικά από τον Ντόναλντ Τραμπ), ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε ότι το συμβούλιο δεν τις λαμβάνει υπόψη και παραμένει επικεντρωμένο στον στόχο του και αυστηρά στα οικονομικά δεδομένα. Όσον αφορά την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Στίβεν Μιράν, που διορίστηκε από τον Λευκό Οίκο και παραμένει στέλεχος του, εξήγησε πως ένα πρόσωπο μόνο, δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Στην ανακοίνωση της απόφασής της, η Fed ανέφερε πως «η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τους κινδύνους και προς τις δύο κατευθύνσεις της διπλής εντολής της και εκτιμά ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί». Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί, ενώ το ποσοστό ανεργίας έχει παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισαν ότι ο πληθωρισμός «έχει αυξηθεί και παραμένει κάπως υψηλός».

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3% μέχρι το τέλος του έτους, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, χωρίς αλλαγή από τις προβλέψεις του Ιουνίου. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει αμετάβλητο στο 4,5%, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει στο 1,6%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 1,4% της προηγούμενης πρόβλεψης.

Σε σύγκριση με τους κινδύνους στασιμοπληθωρισμού που υπήρχαν στις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν πλέον πως μπορούν να προλάβουν την άνοδο της ανεργίας μέσω πιο γρήγορης μείωσης των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά το επόμενο έτος.

Οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται ότι έχουν σταδιακά υιοθετήσει την άποψη ότι οι δασμοί του Τραμπ θα έχουν μόνο προσωρινό αντίκτυπο στον πληθωρισμό και οι νέες προβλέψεις συνάδουν με αυτήν τη στάση.

Στη νέα κατεύθυνση για πιο σταθερό ρυθμό μειώσεων τάχθηκαν ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ και η αντιπρόεδρος εποπτείας Μισέλ Μπόουμαν, διορισμένοι και οι δύο από τον Τραμπ, οι οποίοι είχαν διαφωνήσει με την απόφαση του Ιουλίου να παραμείνουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Ο Μίραν, που διαφώνησε με τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, φέρεται να πρότεινε τις πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, όπως φαίνεται από τις ατομικές εκτιμήσεις στο διάγραμμα των προβλέψεων (dot plot), δεδομένου ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα δραστικές μειώσεις επιτοκίων.

Υπέρ της απόφασης ψήφισε και το μέλος του δ.σ. Λίζα Κουκ, η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να την αποπέμψει. Δύο δικαστήρια έχουν μέχρι στιγμής υποστηρίξει την προσφυγή της ενάντια στην απόπειρα απομάκρυνσής της.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, έξι αξιωματούχοι δεν βλέπουν περαιτέρω μειώσεις φέτος, δύο προβλέπουν άλλη μία μείωση κατά 0,25% και εννέα προβλέπουν δύο επιπλέον μειώσεις μέχρι το τέλος του 2025 (που είναι και η διάμεση εκτίμηση).