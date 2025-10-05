Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ+ θα αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα από τον Νοέμβριο

Ο ΟΠΕΚ+ θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου από τον Νοέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), δήλωσε την Κυριακή, επιλέγοντας την ίδια αρκετά μέτρια μηνιαία αύξηση όπως και τον Οκτώβριο εν μέσω επίμονων ανησυχιών για την επικείμενη υπερπροσφορά.



Η ομάδα που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και ορισμένους μικρότερους παραγωγούς έχει αυξήσει τους στόχους της για την παραγωγή πετρελαίου κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, που ισοδυναμεί με περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια περικοπών έχει σχεδιαστεί για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ.



Οι τιμές του Brent υποχώρησαν κάτω από τα 65 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν υπερπροσφορά στο τέταρτο τρίμηνο και το 2026 λόγω της χαμηλότερης ζήτησης και της αυξανόμενης προσφοράς στις ΗΠΑ.



Οι τιμές διαπραγματεύονται κάτω από τα φετινά υψηλά των 82 δολαρίων ανά βαρέλι, αλλά πάνω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι που παρατηρήθηκαν τον Μάιο.



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ OPEC+ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



Κατά την προετοιμασία για τη συνάντηση, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί στην ομάδα OPEC+, είχαν διαφορετικές απόψεις, ανέφεραν πηγές.



Η Ρωσία υποστήριζε μια μέτρια αύξηση της παραγωγής, ίδια με τον Οκτώβριο , για να αποφύγει την πίεση στις τιμές του πετρελαίου και επειδή θα δυσκολευόταν να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, δήλωσαν δύο πηγές αυτή την εβδομάδα.

Η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε διπλάσιο, τριπλάσιο ή ακόμη και τετραπλάσιο αυτό το ποσό - 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd αντίστοιχα, επειδή έχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και θέλει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς πιο γρήγορα, ανέφεραν πηγές πριν από τη συνάντηση.



Ο ΟΠΕΚ θεωρεί τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές σταθερές και τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς υγιή λόγω των χαμηλών αποθεμάτων πετρελαίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.



Οι περικοπές στην παραγωγή του ΟΠΕΚ+ κορυφώθηκαν τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αποτελούνταν από τρία στοιχεία: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από οκτώ μέλη και επιπλέον 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από ολόκληρο τον όμιλο.



Οι οκτώ παραγωγοί σχεδιάζουν να χαλαρώσουν πλήρως ένα στοιχείο αυτών των περικοπών - 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο, άρχισαν να αφαιρούν το δεύτερο στρώμα των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα με την αύξηση των 137.000 βαρελιών την ημέρα.