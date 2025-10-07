Η Airbus ξεπερνά την Boeing: Το A320 γίνεται το πιο παραδομένο αεροσκάφος στην ιστορία

Ενα ορόσημο υψηλής εμπορικής σημασίας πέτυχε σήμερα η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus, καθώς η «οικογένεια» των Α320 έχει πια τις περισσότερες παραδόσεις στην ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του εμβληματικού Boeing 737. Παρότι η αμερικανική Boeing είχε προβάδισμα σχεδόν είκοσι ετών και περίπου 1.500 παραδόσεων ανά τον κόσμο το 1988, όταν το Α320 έκανε την παρθενική του πτήση, η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο τύπους αεροσκαφών συρρικνώθηκε ραγδαία από το γύρισμα της χιλιετίας.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Cirium, με την παράδοση ενός αεροσκάφους A320 στην αεροπορική εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας, το δημοφιλέστερο τζετ της Airbus πέτυχε την Τρίτη το ρεκόρ των 12.260 παραδόσεων. Η ευρωπαϊκή εταιρεία είχε βέβαια ήδη κατακτήσει την κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας σε ό,τι αφορά τις συνολικές ετήσιες παραδόσεις, αλλά το ρεκόρ στα αεροσκάφη στενής ατράκτου βάζει τέλος σε έναν διατλαντικό ανταγωνισμό 40 ετών για μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Η επιτυχία του A320 αντανακλά την πολυετή πορεία ανόδου της ευρωπαϊκής εταιρείας από νεοσύστατη κατασκευάστρια αεροσκαφών σε σοβαρό ανταγωνιστή της Boeing. Στην αρχή, η Airbus ήταν αντιμέτωπη με πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατά την ίδρυσή της το 1970, όταν οι κατασκευαστές της Ευρώπης ένωσαν τις δυνάμεις τους με την υποστήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων, δεν διέθετε μία ολοκληρωμένη γκάμα αεροσκαφών. Οι εσωτερικές διαμάχες Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Βρετανίας αποτελούσαν εμπόδιο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό των προϊόντων έως την κατασκευή, ενώ οι αποφάσεις της ηγεσίας έπρεπε να εξισορροπούν τα εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα των κυβερνήσεων.

Η Airbus λάνσαρε το Α320 το 1984 σε μία περίοδο που ήταν αμφίβολο αν θα επιβίωνε άλλη μία δεκαετία, ύστερα από την επίπονη κυκλοφορία δύο αεροσκαφών ευρείας ατράκτου. Οι μηχανικοί της στην Τουλούζη πήραν ένα μεγάλο ρίσκο, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά σε εμπορικό αεροσκάφος το σύστημα ελέγχου πτήσης fly by wire, μία τεχνολογία στην οποία τότε αντιστέκονταν σθεναρά τα σωματεία και ορισμένες αεροπορικές. Τώρα, η Airbus επεκτείνει την παραγωγή της στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η αμερικανική Boeing από την πλευρά της έβαλε τα θεμέλια στην παραγωγή αεροσκαφών στενής ατράκτου με το 737, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960. Η συγκεκριμένη οικογένεια τζετ αρχικά σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί μεγάλους αεροπορικούς κόμβους και ύστερα είχε υψηλή ζήτηση από αεροπορικές χαμηλού κόστους. Το πρώτο σοβαρό πλήγμα στην εταιρεία σημειώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν η ζήτηση για αεροπλάνα περιορίστηκε και η Boeing μείωσε την παραγωγή της, δίνοντας ευκαιρία στην Airbus να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Στη συνέχεια, τα δύο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα το 2018 και το 2019 βύθισαν την Boeing σε κρίση. Εκτοτε, η εταιρεία αναδιοργανώνει την παραγωγή της με βάση αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια.

Σήμερα, τα A320 και τα 737 αποτελούν σχεδόν το 50% του παγκόσμιου στόλου επιβατικών αεροσκαφών σε λειτουργία. Βέβαια, η μακροχρόνια κυριαρχία των δύο αεροσκαφών στενής ατράκτου εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα ενός διπόλου που ευνοεί τη σταθερότητα έναντι της καινοτομίας. Και οι δύο εταιρείες έχουν επιλέξει επανειλημμένως να κάνουν σταδιακές μετατροπές στους υφιστάμενους τύπους αεροσκαφών, αντί να ακολουθήσουν την πιο δαπανηρή οδό του σχεδιασμού ενός εντελώς καινούργιου μοντέλου.

Οι δύο κολοσσοί της κατασκευής αεροσκαφών αναμένεται να φέρουν σε κυκλοφορία νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, εκπρόσωποι και των δύο εταιρειών είπαν πρόσφατα στο πλαίσιο του συνεδρίου της ένωσης αεροπλοΐας ISTAT ότι δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν σύντομα την ανάπτυξή τους, καθώς περιμένουν πρόοδο στην τεχνολογία κινητήρων.