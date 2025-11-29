Η Airbus καθηλώνει 6000 A 320 – Πως επηρεάζονται Aegean και Sky express

Σε μεγάλα υψόμετρα η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ικανή να αλλοιώσει τα δεδομένα του υπολογιστή

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας, μετά την ανακάλυψη ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Airbus, η ευπάθεια αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 – σχεδόν το μισό του παγκόσμιου στόλου. Η εταιρεία σημείωσε ότι τα περισσότερα μπορούν να επιστρέψουν στις πτήσεις μετά από «μια γρήγορη ενημέρωση λογισμικού».

Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το σφάλμα κατά την έρευνα ενός περιστατικού, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού «έχασε ξαφνικά ύψος» τον Οκτώβριο. Το αεροπλάνο της JetBlue πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Όπως αποκαλύφθηκε, σε μεγάλα υψόμετρα η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ικανή να αλλοιώσει τα δεδομένα του υπολογιστή που υπολογίζει το υψόμετρο του αεροσκάφους.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται

Η ευπάθεια αφορά:

A318

A319

A320 (το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus)

(το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus) A321

Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, το πρόβλημα λύνεται μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Τα υπόλοιπα 900, παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας A320, χρειάζονται φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus για αναβάθμιση λογισμικού στα αεροσκάφη της οικογένειας A320.

Η AEGEAN αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με την εταιρεία, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις», καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες.

Από την πλευρά της, η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus». Η εταιρεία προσθέτει ότι οι πτήσεις της «πραγματοποιούνται κανονικά» χωρίς καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της AEGEAN

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY express

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Airbus: «Θα υπάρξει λειτουργική διαταραχή»

Η Airbus εξέφρασε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα θα προκαλέσει «λειτουργική διαταραχή για τους επιβάτες και τους πελάτες».

Η αναλύτρια αεροπορίας Sally Gethin ανέφερε στο BBC ότι η κατάσταση είναι «πολύ ασυνήθιστη», σημειώνοντας ότι η ταλαιπωρία των επιβατών θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα οι αεροπορικές εταιρείες θα εφαρμόσουν την αναβάθμιση.

Διαφορετικές επιπτώσεις ανά εταιρεία

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επηρεαστεί σε διαφορετικό βαθμό. Αναλυτικότερα:

British Airways : περιορισμένος αντίκτυπος

: περιορισμένος αντίκτυπος Wizz Air & Air India : ήδη εφαρμόζουν τις ενημερώσεις

& : ήδη εφαρμόζουν τις ενημερώσεις EasyJet : ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος των αναβαθμίσεων και αναμένει «πλήρη υπηρεσία»

: ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος των αναβαθμίσεων και αναμένει «πλήρη υπηρεσία» Air France : η πιο επηρεασμένη, με περίπου 50 ακυρώσεις μόνο στο Παρίσι

: η πιο επηρεασμένη, με περίπου μόνο στο Παρίσι American Airlines : 340 αεροσκάφη επηρεασμένα, αναμένονται «ορισμένες καθυστερήσεις»

: 340 αεροσκάφη επηρεασμένα, αναμένονται «ορισμένες καθυστερήσεις» Delta Airlines : εκτιμά «περιορισμένο αντίκτυπο»

: εκτιμά «περιορισμένο αντίκτυπο» Jetstar (Αυστραλία): 90 ακυρώσεις, με αναστάτωση ως το τέλος του Σαββατοκύριακου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέπεσε στις ΗΠΑ με το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών, μία από τις πιο φορτισμένες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Έκτακτη οδηγία της EASA

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία, απαιτώντας την επιδιόρθωση πριν από κάθε πτήση με επιβάτες.

Επιτρέπονται μόνο «πτήσεις με φέριμποτ» – δηλαδή χωρίς επιβάτες – ώστε τα αεροσκάφη να μεταφερθούν σε σημεία συντήρησης.