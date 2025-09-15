Ομόλογα: Αυξάνεται το spread της Γαλλίας μετά την υποβάθμιση από τη Fitch

Οι ανησυχίες για το εθνικό χρέος της Γαλλίας έχουν αυξηθεί μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Francois Bayrou

Αυξάνεται το spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, αφότου η Fitch Ratings υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, έπειτα από την τελευταία πολιτική αναταραχή.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων διευρύνθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στις 81 μονάδες βάσης. Την περασμένη εβδομάδα είχε αγγίξει τις 84 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Τα γαλλικά ομόλογα υποχωρούν καθώς η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε A+ από AA-, επικαλούμενη την αύξηση του δημόσιου χρέους, την αυξημένη πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Οι ανησυχίες για το εθνικό χρέος της Γαλλίας έχουν αυξηθεί μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Francois Bayrou την περασμένη εβδομάδα, αφότου δεν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη των κομμάτων του κοινοβουλίου για ένα πρόγραμμα αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη, με το χρέος να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τον Bayrou.

Η υποβάθμιση της Fitch έφερε τη Γαλλία μια βαθμίδα χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο επίπεδο με το Βέλγιο.

Ο Bayrou είχε ζητήσει και τελικά έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να βρει στήριξη για ένα πακέτο περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ. Τα μέτρα αυτά θα μείωναν το έλλειμμα της Γαλλίας για το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ, από 5,4% που αναμένεται να κλείσει φέτος.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μια αμφιλεγόμενη πρόταση για την κατάργηση δύο αργιών, σε μία προσπάθεια μείωσης του κόστους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ο διάδοχός του, Sebastein Lecornu, εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο, αλλά προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.